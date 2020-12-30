2021 dini bayramlar ne zaman? 2021'de kaç gün bayram tatili var, hangi günlere denk geliyor?

2021 yılında dini bayramların günleri, 2021 dini bayram tatilleri, 2021 mübarek günler, 2021 resmi tatil günleri, 2021 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor, 2021 yılındaki resmi bayramlar, 2021 yılındaki dini bayramlar, 2021 yılındaki tatil günleri, 2021 yılındaki önemli günler ve haftalar, 2021 yılında hangi günler tatil? Ramazan bayramı ne zaman? Kurban bayramı ne zaman? Bayramda 9 gün tatil olacak mı? Hangi günler resmi tatil olacak?

30 Aralık 2020 10:23
2021 dini bayramlar ne zaman? 2021'de kaç gün bayram tatili var, hangi günlere denk geliyor?
2021 yılında yaşanacak dini bayramlar ve mübarek günler belli oldu! Yeni yıla girmemizle birlikte herkes dini mübarek günleri ve dini bayramları merak ediyor. İşte 2021'de mübarek günlerin hangi tarihlere denk geleceği...
2021 Dini Günler

Üç Ayların Başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi
Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
1 Şaban: 14 Mart 2021 Pazar
Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
1 Ramazan: 13 Nisan 2021 Salı
Kadir Gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Kurban Bayramı

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Yılbaşı - 1 Muharrem: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

2021 YILINDA RESMİ TATİLLER

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de pokeri Max Kruse kazandı Fenerbahçe

Fenerbahçe'de pokeri Max Kruse kazandı
Trabzonspor'da bir ayrılık daha kapıda Trabzonspor

Trabzonspor'da bir ayrılık daha kapıda
Trabzonspor'da Hosseini bilmecesi Trabzonspor

Trabzonspor'da Hosseini bilmecesi
Süper Lig'de 15. haftanın 11'i Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'de 15. haftanın 11'i
Fatih Terim'in yeni bir 'Emre'si' var! Galatasaray

Fatih Terim'in yeni bir 'Emre'si' var!
İngiltere Premier Lig 'kepenkleri' kapatabilir! İngiltere Ligi

İngiltere Premier Lig "kepenkleri" kapatabilir!
Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Yılbaşı yasakları Genel Haber

Yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Yılbaşı yasakları
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkmak yasak mı? Genel Haber

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? Yılbaşı sokağa çıkmak yasak mı?
Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı hangi güne denk geliyor? Gündem

Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı hangi güne denk geliyor?
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de Ozan Tufan için kritik gün
2

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
3

Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası
4

TFF 1. Lig'de erteleme maçları oynanacak
5

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
6

Karşıyaka'da pozitif sayısı 14'e yükseldi
7

"Koronavirüsü atlattım, hala toparlanamadım"
8

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? AGİ ücretleri ne kadar oldu?
9

SON DAKİKA: Asgari ücret belli oldu! AGİ rakamları da açıklandı
10

Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı
yukarı ok