2021 Asgari ücret zam belli oldu mu? Zam Asgari ücret 2021 miktarı nedir

Asgari ücret ne kadar olacak beklentisinde olan vatandaşlar, işverenler ve çalışanlar için yeni fiyatların belli olacağı gün bekleniyor. Yeni yılda devam edecek Asgari Ücret zam ne kadar? detaylarının yanı sıra çalışmalarının ne zaman belli olacağı ortaya çıkacak. Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret yükselecek mi? Asgari ücret ne kadar artar? detaylarıyla haberimizde okuyabilirsiniz.

07 Kasım 2020 09:42
2021 Asgari ücret zam belli oldu mu? Zam Asgari ücret 2021 miktarı nedir
Asgari ücret yükselecek mi beklentisinde olanlar veya tüm vatandaşlar asgari ücretin yeni yıldaki miktarını merak ediyor. Yeni yılda 2021 asgari ücret ne kadar olacak bilgisi ile ilgili tahminler devam ederken komisyonun çalışmaya başlayacağı gün de yaklaşıyor. Asgari ücret 2021 için yapılan çalışmaların ne zaman sonuçlanacağına ilişkin 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl asgari ücret? 2021 asgari ücret zam gibi konular vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Yapılan açıklamada Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin neticesinde 2021 asgari ücret zam ne kadar olacak bilgisi şekillenecek.
2021 ASGARİ ÜCRET ZAM NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin ardından belli oluyor. Bu yıl görüşmelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum.' açıklamasında bulundu.



Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2020 ASGARİ ÜCRET ZAM NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece bir önceki yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.



ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak.

4- İş görmezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI NE KADAR ARTACAK?

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