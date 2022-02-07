2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal!

2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu tarihinde ilk kez Senegal oldu!

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; EPA
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2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu Senegal!
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07 Şubat 2022 00:44
Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali, Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Olembe Stadı'nda yapıldı.

Finalde, 2002 ve 2019 finalisti Senegal ile sonuncusu 2010'da olmak üzere 7 şampiyonluğu bulunan Mısır karşı karşıya geldi.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, Senegal'de ise Aytemiz Alanyaspor'dan Diedhiou ilk 11'de sahaya çıktı.

SADIO MANE PENALTIYI KAÇIRDI

Senegal, sol kanattan ceza sahasına giren Ciss'in, Abdelmonem'in darbesiyle yerde kalması sonucu 4. dakikada penaltı kazandı. Mısır kalecisi Gabaski, 7. dakikada topun başına geçen Mane'nin şutunu kurtardı.

HAKEMDEN SALAH'A TEPKİ: "AL YÖNET"

36. dakikada ilginç bir olay yaşandı. Hakem Victor Gomes, ısrarla itiraz eden Mısırlı Salah'a tepkisini, düdüğü ve kartlarını uzatıp maçı yönetmesini teklif ederek gösterdi.

MISIR'I GABASKI AYAKTA TUTTU

Senegal'in yüzde 56 oranında topa sahip olduğu mücadelenin 90 dakikası golsüz tamamlandı ve uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda da daha etkili olan taraf Senegal, 91, 100 ve 115. dakikada Dieng ile gole yaklaştı ancak kaleci Gabaski gole izin vermedi.

PENALTILARDA SENEGAL GÜLDÜ

Eşitlik 120 dakika sonunda da bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

SENEGAL TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYON

Penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup eden Senegal, tarihinde ilk kez Afrika şampiyonu oldu. Senegal daha önce 2002 ve 2019 finallerini kaybetmişti.

7 kez ile turnuvanın en başarılı takımı olan Mısır ise tarihinde 3. kez finali kaybetti.

 

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