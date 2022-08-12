2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri müsabakaları tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, tarafından 2021-2022 sezonu Gelişim Ligleri tescil edildi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonu için 19 Yaş Altı Süper Lig, 19 Yaş Altı TFF 1. Lig, 19 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi, 17 Yaş Altı Elit Lig, 17 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi, 16 Yaş Altı Elit Lig, 15 Yaş Altı Elit Lig, 15 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi ve 14 Yaş Altı Elit Lig tescillendi.



Buna göre 2021-2022 sezonu 19 Yaş Altı Süper Lig müsabakaları sonucunda Galatasaray, şampiyonu olarak tescillendi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'ne Türkiye'yi temsil edecek.



Diğer liglerde şampiyon olan takımlar şöyle:



19 Yaş Altı TFF 1. Lig: Altınordu



19 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi: Bodrumspor



17 Yaş Altı Elit Lig: Beşiktaş



17 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi: Uşakspor



16 Yaş Altı Elit Lig: Galatasaray



15 Yaş Altı Elit Lig: Fenerbahçe



15 Yaş Altı Bölgesel Gelişim Ligi: İnegölspor



14 Yaş Altı Elit Lig: Bursaspor





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