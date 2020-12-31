2020'ye rağmen lider: Galatasaray

Bütün dünya için olduğu gibi 2020 Galatasaray'a da kâbus gibi bir yıl yaşattı.



Adeta başına gelmeyen kalmayan sarı-kırmızılılar yaşadıkları bütün şanssızlıklara rağmen yeni yıla lider girmeyi başardı. İşte 2020'de Cimbom'un yaşadığı sıkıntıların özeti; Aslan, Rize maçında ayağı iki yerden kırılan Muslera'dan yeni sezonda mahrum kaldı. Salgından belki de en çok etkilenen takım oldu sarı kırmızılılar.



Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim daha hastalığın ilk günlerinde Covid-19'ya yakalanırken değişik dönemlerde toplam 9 oyuncunun da testi pozitif çıktı.



Son halka ceza



Başkan Mustafa Cengiz çok ciddi sağlık problemleri yaşadı. Seri ameliyatlar geçiren Cengiz uzun süre de tedavi gördü.



Yönetim camia içindeki ağır eleştiriler neticesinde erken seçim kararı alsa da pandemi sebebiyle izinler çıkmadı. Karşılıklı açıklamalar sonrası Fatih Terim ile yönetim arasında ipler kısa süreliğine de olsa kopma noktasına geldi. Yapılan zirvede konunun tatlıya bağlandığını Terim "Her şey yolunda" mesajı ile duyurarak taraftarların yüreğine su serpti. Karagümrük maçı sonrası Terim beş maç ceza aldı ve G.Saray'ın 2020'de oynadığı son iki müsabakada kulübede yer alamadı.





