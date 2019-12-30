2020'ye girerken izleyebileceğiniz en iyi spor belgesellleri

All or Nothing: Manchester City







Andy Murray: Resurfacing







El Corazon de Sergio Ramos







Formula 1: Drive to Survive







Icarus







Inside Borussia Dortmund





Make Us Dream







Senna







Sunderland 'Til I Die







Take Us Home: Leeds United







This Is Football





2019 yılına geride bırakıp, 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde siz spor severler için beğenebileceğiniz bazı spor belgesellerini derledik.İşte futboldan basketbola; motorsporlarından tenise çeşit çeşit sporlardan, özel hikayelerin bulunduğu spor belgesellerinden önerilerimiz;Manchester City'nin 2017/18 Premier Lig Şampiyonluğu'na adım adım tanıklık eden, Pep Guardiola'nın ve takımının zorlu yürüyüşünün kayıt altına alınmış bir solukta bitireceğiniz bir belgeselTenis'in Süperstarlarından Andy Murray'ın, kariyerini tehdit eden sakatlığı ve geçirdiği tedavi sürecinin en özel anları ile sadece bir sporcunun değil bir insanın hikayesiReal Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un saha dışındaki hayatı ve tartışılan karakterin kameranın olmadığı yaşamından bölümler2018 Formula 1 sezonunun sürücüler, takımlar ve teknisyenler gözünden yakından incelemesi, Formula 1'in her detayının yakından incelenen hikayesiFilm yapımcısı Bryan Fogel'in doping deneylerinin etkisini incelemek için yola çıktığı, ancak kısa sürede dünya çapında krize dönüşen bir skandalın arka planıAlmanya'nın en parlak kulüplerinden birinin, Signal Iduna Park'ın derinlerine inen kameralar ile ışığa çıkarılan en özel anlarıSteven Gerrard'ın Liverpool'daki parlak hikayesi, unutulmaz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve asla yalnız yürümeyeceği o yolun hikayesi34 yaşında sevdiği işi yaparken hayata veda eden gerçek bir efsanin biraz trajik, biraz sansasyonel hikayesi. Oluşturulurken tek bir kamera çekimi bile yapılmayan, sadece dönemin röportajları, görüntü kayıtları ile oluşturalan belgesel; Oscar ödüllü Asif Kapadia'ya ait.Premier Lig'den küme düşen Sunderland, geri dönüş için her şeye hazırdır. Tekrar yükselişin hikayesini kayıt almak için yapılan belgesel; sadece Sunderland futbol takımının değil Sunderland şehrinin de nabzını tutuyor.Leeds United'in 2018/2019 sezonunu yakından inceleyen bu belgesel, taktikleri ile futbolda pek çok teknik direktörün idolü de olan Marcelo Bielsa'nın da kulüple beraber geçirdiği ilk sezona tanıklık ediyor.Sevgisi milyarlarca insana bulaşan dünyanın en yaygın hastalığı futbol'un, neden dünyanın en sevileni olduğunu anlatan, bunun için sokağa inen iç ısıtan bir hikaye