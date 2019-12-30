2020'ye girerken izleyebileceğiniz en iyi spor belgesellleri

2019 yılına geride bırakıp, 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde siz spor severler için beğenebileceğiniz bazı spor belgesellerini derledik.
İşte futboldan basketbola; motorsporlarından tenise çeşit çeşit sporlardan, özel hikayelerin bulunduğu spor belgesellerinden önerilerimiz;
All or Nothing: Manchester City Manchester City'nin 2017/18 Premier Lig Şampiyonluğu'na adım adım tanıklık eden, Pep Guardiola'nın ve takımının zorlu yürüyüşünün kayıt altına alınmış bir solukta bitireceğiniz bir belgesel
Bölüm sayısı: 8
Tenis'in Süperstarlarından Andy Murray'ın, kariyerini tehdit eden sakatlığı ve geçirdiği tedavi sürecinin en özel anları ile sadece bir sporcunun değil bir insanın hikayesi
Bölüm sayısı: 1
Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un saha dışındaki hayatı ve tartışılan karakterin kameranın olmadığı yaşamından bölümler
Bölüm sayısı: 8
2018 Formula 1 sezonunun sürücüler, takımlar ve teknisyenler gözünden yakından incelemesi, Formula 1'in her detayının yakından incelenen hikayesi
Bölüm sayısı: 10
Film yapımcısı Bryan Fogel'in doping deneylerinin etkisini incelemek için yola çıktığı, ancak kısa sürede dünya çapında krize dönüşen bir skandalın arka planı
Bölüm sayısı: 1
Almanya'nın en parlak kulüplerinden birinin, Signal Iduna Park'ın derinlerine inen kameralar ile ışığa çıkarılan en özel anları
Bölüm sayısı: 4
Steven Gerrard'ın Liverpool'daki parlak hikayesi, unutulmaz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve asla yalnız yürümeyeceği o yolun hikayesi
Bölüm sayısı: 1
34 yaşında sevdiği işi yaparken hayata veda eden gerçek bir efsanin biraz trajik, biraz sansasyonel hikayesi. Oluşturulurken tek bir kamera çekimi bile yapılmayan, sadece dönemin röportajları, görüntü kayıtları ile oluşturalan belgesel; Oscar ödüllü Asif Kapadia'ya ait.
Bölüm sayısı: 1
Premier Lig'den küme düşen Sunderland, geri dönüş için her şeye hazırdır. Tekrar yükselişin hikayesini kayıt almak için yapılan belgesel; sadece Sunderland futbol takımının değil Sunderland şehrinin de nabzını tutuyor.
Bölüm sayısı: 8
Leeds United'in 2018/2019 sezonunu yakından inceleyen bu belgesel, taktikleri ile futbolda pek çok teknik direktörün idolü de olan Marcelo Bielsa'nın da kulüple beraber geçirdiği ilk sezona tanıklık ediyor.
Bölüm sayısı: 6
Sevgisi milyarlarca insana bulaşan dünyanın en yaygın hastalığı futbol'un, neden dünyanın en sevileni olduğunu anlatan, bunun için sokağa inen iç ısıtan bir hikaye
Bölüm sayısı: 6
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İşte futboldan basketbola; motorsporlarından tenise çeşit çeşit sporlardan, özel hikayelerin bulunduğu spor belgesellerinden önerilerimiz;
All or Nothing: Manchester City Manchester City'nin 2017/18 Premier Lig Şampiyonluğu'na adım adım tanıklık eden, Pep Guardiola'nın ve takımının zorlu yürüyüşünün kayıt altına alınmış bir solukta bitireceğiniz bir belgesel
Bölüm sayısı: 8
Tenis'in Süperstarlarından Andy Murray'ın, kariyerini tehdit eden sakatlığı ve geçirdiği tedavi sürecinin en özel anları ile sadece bir sporcunun değil bir insanın hikayesi
Andy Murray: Resurfacing
Bölüm sayısı: 1
Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un saha dışındaki hayatı ve tartışılan karakterin kameranın olmadığı yaşamından bölümler
El Corazon de Sergio Ramos
Bölüm sayısı: 8
2018 Formula 1 sezonunun sürücüler, takımlar ve teknisyenler gözünden yakından incelemesi, Formula 1'in her detayının yakından incelenen hikayesi
Formula 1: Drive to Survive
Bölüm sayısı: 10
Film yapımcısı Bryan Fogel'in doping deneylerinin etkisini incelemek için yola çıktığı, ancak kısa sürede dünya çapında krize dönüşen bir skandalın arka planı
Icarus
Bölüm sayısı: 1
Almanya'nın en parlak kulüplerinden birinin, Signal Iduna Park'ın derinlerine inen kameralar ile ışığa çıkarılan en özel anları
Inside Borussia Dortmund
Bölüm sayısı: 4
Steven Gerrard'ın Liverpool'daki parlak hikayesi, unutulmaz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve asla yalnız yürümeyeceği o yolun hikayesi
Make Us Dream
Bölüm sayısı: 1
34 yaşında sevdiği işi yaparken hayata veda eden gerçek bir efsanin biraz trajik, biraz sansasyonel hikayesi. Oluşturulurken tek bir kamera çekimi bile yapılmayan, sadece dönemin röportajları, görüntü kayıtları ile oluşturalan belgesel; Oscar ödüllü Asif Kapadia'ya ait.
Senna
Bölüm sayısı: 1
Premier Lig'den küme düşen Sunderland, geri dönüş için her şeye hazırdır. Tekrar yükselişin hikayesini kayıt almak için yapılan belgesel; sadece Sunderland futbol takımının değil Sunderland şehrinin de nabzını tutuyor.
Sunderland 'Til I Die
Bölüm sayısı: 8
Leeds United'in 2018/2019 sezonunu yakından inceleyen bu belgesel, taktikleri ile futbolda pek çok teknik direktörün idolü de olan Marcelo Bielsa'nın da kulüple beraber geçirdiği ilk sezona tanıklık ediyor.
Take Us Home: Leeds United
Bölüm sayısı: 6
Sevgisi milyarlarca insana bulaşan dünyanın en yaygın hastalığı futbol'un, neden dünyanın en sevileni olduğunu anlatan, bunun için sokağa inen iç ısıtan bir hikaye
This Is Football
Bölüm sayısı: 6
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