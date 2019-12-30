2020'ye girerken izleyebileceğiniz en iyi spor belgesellleri

2010'lu yılları geride bırakırken size birkaç belgesel önerisinde bulunalım dedik. İşte izleyebileceğiniz en iyi spor belgeselleri...

2020'ye girerken izleyebileceğiniz en iyi spor belgesellleri
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30 Aralık 2019 23:59
2019 yılına geride bırakıp, 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde siz spor severler için beğenebileceğiniz bazı spor belgesellerini derledik.

İşte futboldan basketbola; motorsporlarından tenise çeşit çeşit sporlardan, özel hikayelerin bulunduğu spor belgesellerinden önerilerimiz;

All or Nothing: Manchester City

Manchester City'nin 2017/18 Premier Lig Şampiyonluğu'na adım adım tanıklık eden, Pep Guardiola'nın ve takımının zorlu yürüyüşünün kayıt altına alınmış bir solukta bitireceğiniz bir belgesel

Bölüm sayısı: 8



Andy Murray: Resurfacing

Tenis'in Süperstarlarından Andy Murray'ın, kariyerini tehdit eden sakatlığı ve geçirdiği tedavi sürecinin en özel anları ile sadece bir sporcunun değil bir insanın hikayesi

Bölüm sayısı: 1



El Corazon de Sergio Ramos

Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos'un saha dışındaki hayatı ve tartışılan karakterin kameranın olmadığı yaşamından bölümler

Bölüm sayısı: 8



Formula 1: Drive to Survive

2018 Formula 1 sezonunun sürücüler, takımlar ve teknisyenler gözünden yakından incelemesi, Formula 1'in her detayının yakından incelenen hikayesi

Bölüm sayısı: 10



Icarus

Film yapımcısı Bryan Fogel'in doping deneylerinin etkisini incelemek için yola çıktığı, ancak kısa sürede dünya çapında krize dönüşen bir skandalın arka planı 

Bölüm sayısı: 1



Inside Borussia Dortmund 
 

Almanya'nın en parlak kulüplerinden birinin, Signal Iduna Park'ın derinlerine inen kameralar ile ışığa çıkarılan en özel anları

Bölüm sayısı: 4


Make Us Dream

Steven Gerrard'ın Liverpool'daki parlak hikayesi, unutulmaz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve asla yalnız yürümeyeceği o yolun hikayesi

Bölüm sayısı: 1



Senna

34 yaşında sevdiği işi yaparken hayata veda eden gerçek bir efsanin biraz trajik, biraz sansasyonel hikayesi. Oluşturulurken tek bir kamera çekimi bile yapılmayan, sadece dönemin röportajları, görüntü kayıtları ile oluşturalan belgesel; Oscar ödüllü Asif Kapadia'ya ait.

Bölüm sayısı: 1



Sunderland 'Til I Die

Premier Lig'den küme düşen Sunderland, geri dönüş için her şeye hazırdır. Tekrar yükselişin hikayesini kayıt almak için yapılan belgesel; sadece Sunderland futbol takımının değil Sunderland şehrinin de nabzını tutuyor. 

Bölüm sayısı: 8



Take Us Home: Leeds United

Leeds United'in 2018/2019 sezonunu yakından inceleyen bu belgesel, taktikleri ile futbolda pek çok teknik direktörün idolü de olan Marcelo Bielsa'nın da kulüple beraber geçirdiği ilk sezona tanıklık ediyor.

Bölüm sayısı: 6



This Is Football

Sevgisi milyarlarca insana bulaşan dünyanın en yaygın hastalığı futbol'un, neden dünyanın en sevileni olduğunu anlatan, bunun için sokağa inen iç ısıtan bir hikaye 

Bölüm sayısı: 6

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