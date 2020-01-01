LIVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇINDAKİ KARAR

2020 yılında VAR'dan iptal edilen ilk gol İngiltere Premier Lig'de atıldı. Topuk farkı ile ofsayt olduğu tespit edilen pozisyon, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, bu karar ciddi şekilde tepki gördü.Burnley ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında konuk ekip Aston Villa, Jack Graelish'in golüyle 1-0 öne geçti. Aston Villalı futbolcular golün sevincini yaşarken, hakem Michael Oliver ise VAR ile pozisyonu görüştü. Bu görüşmenin ardından Aston Villa'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu gol 2020'de VAR ile iptal edilen ilk gol olarak kayıtlara geçti.Öte yandan Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Aston Villa, Burnley'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti.Bu arada İngiltere Premier Lig'de kısa bir süre önce Liverpool ile Wolverhampton'ın karşılaştığı maçta konuk ekip Wolverhampton'ın bir golü VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Wolverhampton cephesi ise ufak farkla ofsayt olduğu tespit edilen pozisyon için tepki göstermişti. Maçı Liverpool 1-0 kaanmıştı.