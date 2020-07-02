2020'nin bağımlılık yaratan en iyi 10 oyunu

2020 yılında boş zamanlarımızı doldurduğumuz en iyi 10 oyuna gelin birlikte göz atalım.

Tüm insanlık için zorlu bir yıl oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlere kapandık ama oyunseverler için ise 2020 bir anlamda fırsat yılı oldu. Boş zamanlarımızda oyunlara sarıldık, etrafımızdaki gergin havadan biraz olsun uzaklaştık. Bu içeriğimizde 2020 yılına damga vuran en iyi 10 oyuna birlikte bakıyoruz...

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Yıllar sonra geri dönen efsane, modern konsollar için anıları tazeledi. Kaykayseverler için büyük bir hazine olan Tony Hawk's Pro Skater 1+2, eğlenceki vakit geçirmeyi vadediyor.



Fall Guys

Eğlence arayanlar için bire bir bir oyun oldu Fall Guys. Mario Party ile Fortnite'ın renkli dünyasının da bir birleşimi gibiydi.



Microsoft Flight Simulator

40 yıllık bir efsane, Flight Simulator. Anlatmaya gerek yok, herkes görüyor. Hem zor, hem heyecanlı, hem de bilgilendirici.



Call of Duty: Warzone

Karantina altında en çok yapmak isteyeceğimiz şey nedir, savaş! Sakin ev hayatımızda aradığımız hareketliliği tamamiyle karşılayan bir oyun. Bağımlılık yapıyor.



Ori and the Will of the Wisps

Daha kompleks, daha renkli ve daha büyük bir dünya. Sürükleyici bir hikaye ve çözmemiz gereken puzzlelar. 



Animal Crossing: New Horizons

Bir Ada'ya düşüp, yeni bir hayat kurma düşüncesi üzerinden ilerliyoruz. Ne yaparsan yap, yine de eğlenceli zaman geçirebileceğin bir oyun.



Among Us

Among Us, 2018'de çıkmasına rağmen 2020'de popülerleşti. İnternette dolaşan birçok espride yer aldı ve büyük bir oyuncu kitlesi de yakaladı.



Last of Us Part II

Oyun hayatta kalma-korku unsurları içeriyor ve üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanıyor. 6 yıl boyunca geliştirildiği belirtilen oyun, PlayStation 4'un en çok satan oyunlarından biri oldu.



Spider-Man: Miles Morales

Spider-Man'i siyahi bir arkadaşımızla birlikte oynuyoruz bu sefer. Yine binadan binaya zıplıyoruz ve güzel bir maceranın içinde kendimizi buluyoruz.



FIFA 21

Tanıdıığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz bir oyun. Efsanenin yeni yıl sürümü. Bazı kesimlerde ağır eleştiriler alsa da, FIFA'yı seven herkes, yeni seriyi de ilgiyle oynadı.
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