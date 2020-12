2020'nin bağımlılık yaratan en iyi 10 oyunu

Tony Hawk's Pro Skater 1+2

Fall Guys

Microsoft Flight Simulator



40 yıllık bir efsane, Flight Simulator. Anlatmaya gerek yok, herkes görüyor. Hem zor, hem heyecanlı, hem de bilgilendirici.







Call of Duty: Warzone



Karantina altında en çok yapmak isteyeceğimiz şey nedir, savaş! Sakin ev hayatımızda aradığımız hareketliliği tamamiyle karşılayan bir oyun. Bağımlılık yapıyor.







Ori and the Will of the Wisps



Daha kompleks, daha renkli ve daha büyük bir dünya. Sürükleyici bir hikaye ve çözmemiz gereken puzzlelar.







Animal Crossing: New Horizons



Bir Ada'ya düşüp, yeni bir hayat kurma düşüncesi üzerinden ilerliyoruz. Ne yaparsan yap, yine de eğlenceli zaman geçirebileceğin bir oyun.







Among Us



Among Us, 2018'de çıkmasına rağmen 2020'de popülerleşti. İnternette dolaşan birçok espride yer aldı ve büyük bir oyuncu kitlesi de yakaladı.







Last of Us Part II



Oyun hayatta kalma-korku unsurları içeriyor ve üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanıyor. 6 yıl boyunca geliştirildiği belirtilen oyun, PlayStation 4'un en çok satan oyunlarından biri oldu.







Spider-Man: Miles Morales



Spider-Man'i siyahi bir arkadaşımızla birlikte oynuyoruz bu sefer. Yine binadan binaya zıplıyoruz ve güzel bir maceranın içinde kendimizi buluyoruz.







FIFA 21



Tanıdıığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz bir oyun. Efsanenin yeni yıl sürümü. Bazı kesimlerde ağır eleştiriler alsa da, FIFA'yı seven herkes, yeni seriyi de ilgiyle oynadı.

Tüm insanlık için zorlu bir yıl oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlere kapandık ama oyunseverler için ise 2020 bir anlamda fırsat yılı oldu. Boş zamanlarımızda oyunlara sarıldık, etrafımızdaki gergin havadan biraz olsun uzaklaştık. Bu içeriğimizde 2020 yılına damga vuran en iyi 10 oyuna birlikte bakıyoruz...Yıllar sonra geri dönen efsane, modern konsollar için anıları tazeledi. Kaykayseverler için büyük bir hazine olan Tony Hawk's Pro Skater 1+2, eğlenceki vakit geçirmeyi vadediyor.Eğlence arayanlar için bire bir bir oyun oldu Fall Guys. Mario Party ile Fortnite'ın renkli dünyasının da bir birleşimi gibiydi.