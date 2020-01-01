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NBA
2020'de her NBA takımının yapmış olduğu en iyi asist!
2020'de her NBA takımının yapmış olduğu en iyi asist!
NBA'de geride kalan 2020 takvim yılında 30 takımın da yapmış olduğu en iyi asist!
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
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