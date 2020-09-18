2020 Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu?

Son günlerin en çok merak edilen sorularından birisi zatürre aşısı koronavirüsten koruduğuna dair bilgiler oldu. Koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar benzer özellikler gösterdiği iddia edilen zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? sorusunu soruyor. Peki gerçekten zatürre aşısı koronavirüs etkilerini azaltıyor mu? Zatürre aşısı olmak isteyen vatandaşlar son günlerde koronavirüse iyi geldiği söylentisi sebebiyle adeta satış patlamalarına neden oluyor. Koronavirüse iyi geldiği tıbben kanıtlanmayan zatürre aşısı koronavirüsten korur mu soruları bir süredir gündemde.

18 Eylül 2020 16:11
2020 Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu?
Corona virüs salgınından korunmak isteyen vatandaşlar zatürre aşısı olmak istiyor. Peki gerçekten bu noktada koruyor mu? 2020 zatürre aşısı fiyatı henüz resmi olarak netleşmedi, aşının herkese yapılması ise önerilmiyor. Zatürre aşısının koronavirüse iyi geldiği söylentisinin yayılmasından sonra taleplerinde adeta patlama yaşandığı belirtiliyor ancak uzmanlar bu konuda uyarıyor.

Zatürre aşısının koronavirüse iyi geldiğine yönelik bir kanıt olmadığı gibi her sağlıklı kişiye veya koronavirüse maruz kalmış bir kişiye yapılmaması gerektiği konusunda uyarılar bulunuyor.
ZATÜRRE AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Özlem Sezen, aşıda sahada yaşanan sorunları Milliyet'e anlattı. Kovid-19 nedeniyle vatandaşın zatürre aşısına karşı talebinin rekor seviyede arttığını belirten Sezen, "Pnömokok bakterisine karşı yaptığımız zatürre aşısı Kovid-19'a karşı yapılıyormuş gibi bir algı oluştu. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Risk grupları ortak olduğu için aşılıyoruz ama bu aşı pnömokok mikrobunun oluşturduğu zatürreye karşı koruyor. Kovid-19'a karşı bir koruyuculuğu yok. Ortak risk gurupları da olduğu için biz aşılamayı önemsiyoruz. Yine bir enfeksiyon gelişmesin diye" dedi.



ZATÜRRE AŞISI FİYATI NE KADAR?

Devletin 65 yaş üzeri ve risk grubuna ücretsiz yaptığı zatürre aşıları, eczanelerde 344.17 TL'den satılıyor ve ömür boyu koruma sağlıyor. Polisakkarit aşı ise 5 yıllık bir koruma sağlıyor ve fiyatı 68.86 TL'den başlıyor. Ancak bu yıl eczaneler de talep yoğunluğuna bağlı zatürre aşısı sıkıntısı yaşıyor. Depolar aşı taleplerine yetişemez hale gelirken, eczane başına ayda 1-2 aşı gönderilebiliyor.

ZATÜRRE AŞISINDA TALEP PATLAMASI YAŞANDI

Vatandaş normalde zatürre aşısına ulaşmada sıkıntı çekmezken, bu yıl Kovid-19 etkisiyle zatürre aşısına yönelik talep patlamasının yaşanması sahada sorun yarattı. Talep artışında "Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı koruduğu" ve "Herkesin zatürre aşısı olması gerektiği" düşüncesi etkili olurken, bazı uzmanların medyaya yansıyan açıklamaları da tetikleyici etki yarattı. Talep yoğunluğuna karşın hem saklama şartları nedeniyle büyük çaplı depolama yapamamaları hem de yeterli depolama alanı olmayan ASM'ler ücretsiz yaptıkları zatürre aşısı için "randevu" sistemine geçti.



ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILIR?

65 yaş ve üzeri olanlar, Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, Dalağı alınan veya tam fonksiyon yapmayan kişiler, Kronik alkon alanlar, Tekrarlayan pnömoni enfeksiyonu geçirenler, Kanser tedavisi olanlar, Sigara içenler, Organ nakli geçirenler, Bağışıklık yetmezliği olan veya baskılayıcı tedavi kullanan hastalar, Beyin, omurilik sıvı kaçağı olanlar, Pnömoni enfeksiyonu ile sık karşılaşan hastane çalışanları, huzurevi çalışanları ve sağlık personelleri yaşa bakılmaksızın pnömokok aşısı yaptırmalıdır.

ZATÜRRE AŞISI KİMLERE YAPILMAZ?

Çocuklarda aşının ilk doz uygulamasında ciddi bir alerjik reaksiyon gelişmiş ise 2. doz yapılması önerilmez. Ateşli hastalık durumunda, mevcut hastalık geçtiğinde aşının yapılması daha uygun olur. Hafif gribal enfeksiyonlarda pnömokok aşısı yapılabilir.

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