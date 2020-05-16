2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (16 Mayıs Cumartesi)

2020 zamlı sigara fiyatları sonrası hangi sigaranın kaç para olduğu araştırılıyor. 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan 9,13 liraya yükseldi. Bu gelişme üzerine insanlar yeni sigara zamlarını ve fiyatlarınıu merak etmeye başladı. İşte gelişmeler...

16 Mayıs 2020 06:57
2020 Zamlı sigara fiyatları listesi! Sigaralar ne kadar kaç para) oldu? (16 Mayıs Cumartesi)
Son dakika haberine göre; Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.
Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

Tiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında  British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu. İddianın yalanlanması sonrası dolayısıyla sigara fiyatları aynı kaldı. 2020 yılında sigara fiyatlarındaki son durum ise aşağıdaki sigara fiyat listesi ile verildi... 

Henüz maktu vergisinin artışı sigara fiyatlarına yansıtılmadı. Yansıtılır yansıtılmaz haberimizde olacaktır.


TURKTAB sigara fiyat listesi

Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL

Philip Morris sigara fiyatları

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Lark Reserve: 14.50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL

JTI sigara fiyat listesi

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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