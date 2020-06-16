2020 YKS sınav yeri nasıl öğrenilir, sınav yeri sorgulama

2020 YKS sınav yeri nasıl öğrenilir bilgisine ulaşmak için sınav yeri sorgulama yazarak geldiğiniz sayfamızda doğru bilgileri alabilirsiniz. Resmi açıklamaya göre YKS sınav yeri nasıl öğrenilir bilgisini edinmek için ÖSYM'nin ilgili resmi sayfasına gitmelisiniz. ÖSYM YKS üniversite giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. 27 ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS için öğrenciler, sınava giriş yerlerini öğrenmek istiyor. Sınava giriş yerleri ais.osym.gov.tr'den öğrenilebiliyor. YKS sınav giriş belgeleri de alınabiliyor.

16 Haziran 2020 05:13
2020 YKS sınav yeri nasıl öğrenilir, sınav yeri sorgulama
YKS sınav yeri öğrenmek için gerekli açıklamalar yapıld. Buna göre YKS sınav yeri öğrenme veya YKS sınava nerede gireceğini öğrenmek için ÖSYM'nin internet sitesine ulaşabilir ve burada sorgusunu gerçkleştirebilir. ais.osym.gov.tr üzerinden YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM resmi Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasına göre YKS sınav giriş belgeleri açıklandı. YKS sınav giriş belgelerinde öğrencilerin nerede sınava girecekleri de belirtiliyor.
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Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? 27 ve 28 Haziran'da yapılan YKS'nin heyecanı artarak devam ediyor. ÖSYM'nin bu hafta içerisinde YKS sınav yerlerinin açıklaması bekleniyor. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin yanlarına mutlaka maske almaları gerekiyor. Aynı şekilde YKS giriş belgesi de oldukça önemli.

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2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.

YKS TARİHİ DEĞİŞECEK Mİ?

YKS tarihinin değişmesi şu an için söz konusu değil. Son dakika açıklaması yok, yapıldığı zaman sayfalarımızda bulabilirsiniz.

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Haziranın sonunda yapılacak YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? YKS sınav yeri sorgulama nasıl yapılır?
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.

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