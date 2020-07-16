2020 YKS sınav sonuc? YKS ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ile karşımıza çıkan ekranda kaç puan aldığınızı öğrenebilirsiniz. Hangi tarihte YKS açıklanacak? YKS sonuç ne zaman? YKS sonucu ne zaman öğrenebilirim? YKS açıklandı mı? bilgilerinin cevaplarını aramay isteyen öğrenciler bulunmaktadır. Öğrenciler kadar öğretmenler de YKS sonuçlarını öğrenmek için aralarında konuşmalar gerçekleştiriyor.
YKS ne zaman açıklanır, YKS sonuçlar tarihleri belli oldu. YKS SONUCLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.YKS SONUÇ AÇIKLANINCA ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM takvimine göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar.2020 YKS SORULAR VE CEVAPLARI
ÖSYM 2020 cevap anahtarı YKS, soru kitapçığı , cevapları! ÖSYM, binlerce öğrencinin katıldığı TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevap anahtarlarını açıkladı.