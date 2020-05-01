2020 YKS öne mi alınacak, ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2020 takviminde tüm adaylara duyurulan üniversite sınavı tarihinde corona virüsü salgını nedeniyle yapılan değişiklik sonrası YÖK Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulunmuş ve sınav tarihine dair detayları adaylarla paylaşmıştı. Bu kapsamda uygulanacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı ile 2020 YKS sınavı ne zaman, yeniden ertelenecek mi? Soruları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bilindiği üzere salgın süresince ülkemizin en az hasar alması yönünde birçok tedbir alınırken öte yandan kişilerin sınav gibi organizasyonlarda bir arada bulunmaları da büyük problem yaratabiliyor. Peki, ÖSYM takvimine göre; Bakanlar Kurulu Toplantısı ardından 2020 YKS TYT AYT ve YDT sınavı ne zaman ve sınav tarihi erkene mi çekiliyor? YKS sınavı ertelendi mi? İşte son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…Henüz konuya dair bir açıklama gelmemesine karşın YÖK Başkanı tarafından yapılan son açıklamada; "Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı. Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacak." İfadeleri kullanılmıştı.YÖK Başkanı'nın yaptığı son açıklaması şöyleydi;"Uzaktan eğitim ve öğrenme faaliyetlerini devreye soktuk. Her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır. Açıköğretimdeki ders materyallerini dijital platformlarda tüm üniversitelerimize açtık.COVİD-19 salgını tüm hızıyla sürüyor. Biz süre daha evde kalmak, tüm yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçevededir. Üniversitelerimiz aslında sağlam bir zeminde duruyor. Dünyadaki üniversite sıralamasında ilk 100'deki üniversiteler bile öğrencilerine net bir öneri sunamıyor. Büyük ölçüde ana kavram belirsizlik. Avrupa'da Almanya gibi bazı ülkeler bahar dönemini erteliyor, İsveç ve Fransa'da eğitime ara verildiğini görüyoruz. Kore'de ise online eğitim tavsiye ediliyor. Böyle bir ortamdan toplumun tüm katmanlarının, etkilendiği ortada. Türk Yüksek Öğretimi birçok ülkede olmayan tecrübeye sabittir. Bazı hususlarda kararlar aldık. Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık."Bu durumla ilgili iddialar bulunsa da henüz konuyla ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama yapılmadı.