2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi

FIVB, 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
2020 Voleybol Milletler Ligi iptal edildi
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08 Mayıs 2020 17:43
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinde yer alan açıklamada, "Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dünya genelinde ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını sebebiyle daha önce ertelendiğini duyurduğu 2020 Voleybol Milletler Ligi organizasyonunun iptal edildiğini ve bu yıl düzenlenmeyeceğini açıkladı." ifadeleri yer aldı. 

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