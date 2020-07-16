2020 Twitter onaylı hesap engel, twitter mavi tikli hesaplar twit atamıyor

OBAMA, ELON MUSK, KANYE WEST, BILL GATES TWITTER HACK

TWITTER ONAYLI HESAPLAR ENGELLENDİ

TWITTER HACKLENDİ, TWİTTER NEDEN HACKLENDİ

Twitter hack saldırısı dünyaca ünlü isimlerin hesaplarına gerçekleşti ve önlem olarak twitter onaylı mavi tikli hesapların paylaşım yapmasını engelledi. Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük internet korsanlığı twitter üzerinden gerçekleşti. 16 Temmuz gecesi gerçekleşen olayda mikro blog sitesi twitter üzerinden internet korsanları çok büyük takipçili ünlü kişilerin hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Twitter yetkilileri önlem olarak onaylı hesapların paylaşım yapmasını bir süre engelledi. Yapılan paylaşımlarda internet korsanlarının özellikle para toplamak için gerçekleştirdikleri ifade edildi. Olayın detayları sonradan ortaya çıkarken twitter kullanıcıları olayları merakla takip etti.Twitter hesabı hacklenenler arasında Jeff Bezos, Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Kim Kardashian gibi isimler bulunuyor.Hesapları hacklenenler arasında bir çok dünyaca ünlü Amerikalı isimler bulunuyor. Dünyanın en tanınmış kişilerini özellikle seçtiği bildirilen internet korsanlarının o kişilermiş gibi attıkları twitler ile büyük bir dolandırıcılık peşinde oldukları belirtiliyor.Twitter yetkilileri onaylı hesaplardan atılan korsan twitleri engellemek için onaylı hesapların paylaşım yapmasını engelledi.İnternet korsanlarının bitcoin dolandırıcılığı yapmak için twitter üzerinden ünlü kişilerin hesaplarına sızdığı tahmin ediliyor. Dolandırıcı internet korsanları, bazı attıkları twitlere "Bize hemen 1000 bitcoin yollayın, size 2000 bitcoin olarak geri yollayalım" yazdılar.Aralarında Barrack Obama, Bill Gates, Elon Musk gibi isimlerin hesaplarından atılan twitler ile bir miktar bitcoin toplandığı ortaya çıktı.