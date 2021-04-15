2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için milli okçular Antalya'da kampa girdi

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için Antalya'da kampa girdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için milli okçular Antalya'da kampa girdi
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15 Nisan 2021 16:07
Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları için Antalya'da kampa başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli okçuların kamp kadrosunda kadınlarda Yağmur Şengül, Merve Nur Eroğlu, Sevgi Yorulmaz, Öznur Cüre, Fatma Danabaş erkeklerde ise Vedat Aksoy, Sadık Savaş, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu ve Nihat Türkmenoğlu bulunuyor.

Milli okçuların, teknik direktörler Özcan Ediz, Hasan Basri Hancı ve antrenör Ebru Esen yönetimindeki kamp çalışmaları, 24 Nisan'da sona erecek.



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