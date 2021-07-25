2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk tur tenis maçları tamamlandı

Teniste ilk tur maçları yapılırken, favoriler Japon Naomi Osaka, Çek Karolina Pliskova ve Petra Kvitova, Yunan Stefanos Tsitsipas ile Alman Alexander Zverev tur atladı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk tur tenis maçları tamamlandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde teniste ilk tur maçları yapıldı.

Ariake Tennis Centre'da teklerde oynanan maçlarda favori isimleri Japon Naomi Osaka, Çek Karolina Pliskova ve Petra Kvitova, Yunan Stefanos Tsitsipas ile Alman Alexander Zverev rakiplerini yendi.

Kadınlarda dünya 2 numarası Osaka, dünya 52 numarası Çinli Saisai Zheng'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle yenerek ikinci tura yükseldi.

Dünya 7 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, 66 numarada bulunan Fransız Alize Cornet'i 6-1 ve 6-3 ile geçerek tur yükselen sporcu oldu.

Bir başka Çek sporcu 13 numaradaki Petra Kvitova ise 92 sıradaki İtalyan Jasmine Paolini'yi 6-4 ve 6-3 yendi ve tur atladı.

Erkeklerde ise dünya 4 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas, 112 numaradaki Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

Dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev de 543 sıradaki Tayvanlı Yen-Hsun Lu'ya 6-1 ve 6-3'lük setlerle üstünlük kurarak 2. tura yükseldi.

Son Dakika Haberleri
Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı
Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020'ye tüm vücudu örten mayolarla katıldı
"İnşallah Tokyo 2020'de milletimizin yüzünü güldüreceğiz"
Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu
Olimpiyatların üçüncü gününde Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek
Hatice Kübra: "Altın istiyordum ama nasip bronz oldu"
Hakan Reçber: "Bu madalya benim için büyük gurur"
Tokyo'da ikinci günün Türkiye raporu
Amerika, olimpiyatlarda 17 yıl sonra yenildi!
Japon kardeşler, Tokyo'da tarihe geçti
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play