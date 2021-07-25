2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk tur tenis maçları tamamlandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde teniste ilk tur maçları yapıldı.



Ariake Tennis Centre'da teklerde oynanan maçlarda favori isimleri Japon Naomi Osaka, Çek Karolina Pliskova ve Petra Kvitova, Yunan Stefanos Tsitsipas ile Alman Alexander Zverev rakiplerini yendi.



Kadınlarda dünya 2 numarası Osaka, dünya 52 numarası Çinli Saisai Zheng'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle yenerek ikinci tura yükseldi.



Dünya 7 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, 66 numarada bulunan Fransız Alize Cornet'i 6-1 ve 6-3 ile geçerek tur yükselen sporcu oldu.



Bir başka Çek sporcu 13 numaradaki Petra Kvitova ise 92 sıradaki İtalyan Jasmine Paolini'yi 6-4 ve 6-3 yendi ve tur atladı.



Erkeklerde ise dünya 4 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas, 112 numaradaki Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.



Dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev de 543 sıradaki Tayvanlı Yen-Hsun Lu'ya 6-1 ve 6-3'lük setlerle üstünlük kurarak 2. tura yükseldi.



