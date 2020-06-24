2020 Toki kura sonuçları, toki kuraları (Tekirdağ, Çorlu)

TOKİ kura çekimi büyük bir heyecana sahne oldu ve Toki kura sonuçları 2020 olarak aramaların gündeminde yer aldı. Hemen her ay TOKİ'nin yaptığı konutlar için isimlerini yazdıranlar arasında kura çekimi gerçekleşiyor. Genelde dar gelirli aileleri ev sahibi yapabilmek için hedeflenen 2020 TOKİ kura çekimi büyük heyecana sahne oluyor Toki kura sonuçları.Farklı boyutlarda evler için uzun vadeli kredi seçenekleri ile uygun olacak şekilde 2020 TOKİ Kura çekimi için vatandaşlar oldukça heyecanlı şekilde bekliyor. Açıklanan ve açıklanacak olan TOKİ kura çekimi arasında Kırklareli, Rize, Edirne, Trabzon gibi şehirlerdeki açıklamalar bulunuyor.Hak sahiplerine konutlar;Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi.Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.