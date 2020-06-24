2020 Toki kura sonuçları, toki kuraları (Tekirdağ, Çorlu)

TOKİ kura çekimi gerçekleşti ve Toki Kura sonuçları Toki Tekirda ve Toki Çorlu şehirlerindeki konut kura sonuçları açıklandı. Kimi illerde devam edecek olan 2020 TOKİ kura çekilmlerini öğrenmek için siz de haberimizi takip edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken TOKİ Kura çekimi ile birlikte kura sonuçlarını takip etmek olacaktır. 2020 Toki kura çekimi, Toki kura sonuçları, Toki kura sonuçları liste 2020 gelişmeleri haberimizin devamında...

24 Haziran 2020 11:57
2020 Toki kura sonuçları, toki kuraları (Tekirdağ, Çorlu)
TOKİ kura çekimi büyük bir heyecana sahne oldu ve Toki kura sonuçları 2020 olarak aramaların gündeminde yer aldı. Hemen her ay TOKİ'nin yaptığı konutlar için isimlerini yazdıranlar arasında kura çekimi gerçekleşiyor. Genelde dar gelirli aileleri ev sahibi yapabilmek için hedeflenen 2020 TOKİ kura çekimi büyük heyecana sahne oluyor Toki kura sonuçları.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Farklı boyutlarda evler için uzun vadeli kredi seçenekleri ile uygun olacak şekilde 2020 TOKİ Kura çekimi için vatandaşlar oldukça heyecanlı şekilde bekliyor. Açıklanan ve açıklanacak olan TOKİ kura çekimi arasında Kırklareli, Rize, Edirne, Trabzon gibi şehirlerdeki açıklamalar bulunuyor.

Toki son olarak 2020 Tekirdağ Çorlu sonuçları açıklandı.

2020 TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



TOKİ TEKİRDAĞ ÖDEMELER


Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan, geri ödeme taksiti 2018 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dâhil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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