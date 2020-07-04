2020 Temmuz içkiye zam, hangi içkiye zam yapıldı?

2020 TEMMUZ ALKOLLÜ İÇKİ FİYATLARI

Alkollü içkilere 2020 Temmuz itibarı ile zam yapıldı. 2020 Temmuz ayından itibaren zam yapılacağı söylendi. Bu durumda vatandaşlar için yapılan duyuru ile yeni zam miktarları öğrenildi. alkollü içkilerde zam olacağı haberleri yayıldı. Alkollü içecek almak isteyen vatandaşlar ÖTV artışı kaynaklı yapılan zamların ne kadar olduğunu merak ediyor. Bira zammı, rakı zammı, şarap zammı, viski zammı olarak aratılan bir çok durum bulunuyor.Alkollu içkilere yapılan zam miktarlarını haberinizde bulabilirsiniz:35 lik Yeni Rakı : 77,50 TL50 lik Yeni Rakı : 107,90 TL70 lik Yeni Rakı : 152,50 TL100 lük Yeni Rakı : 195,00 TL150 lik Yeni Rakı : 286,00 TL35 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 79,90 TL50 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 109,00 TL70 lik Yeni Rakı Yeni Seri : 154,90 TL100 lük Yeni Rakı Yeni Seri : 202,50 TL35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 87,50 TL70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı : 196,90 TL35 lik Yeni Rakı Ala : 97,90 TL70 lik Yeni Rakı Ala : 189,90 TLTekirdağ Rakı Fiyatları35 lik Tekirdağ Rakı : 79,50 TL50 lik Tekirdağ Rakı : 109,00 TL70 lik Tekirdağ Rakı : 157,50 TL100 lük Tekirdağ Rakı : 201,00 TL35 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 82,50 TL70 lik Tekirdağ Rakı Trakya Serisi : 159,90 TL35 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 85,90 TL50 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 115,00 TL70 lik Tekirdağ Rakı Altın Seri : 159,90 TL100 lük Tekirdağ Rakı Altın Seri : 226,50 TL35 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 90,00 TL70 lik Tekirdağ Rakı Kavrulmuş Anason : 179,90 TL70 lik Tekirdağ Rakı No. 10 : 210,00 TL35 lik Efe Klasik Rakı : 72,50 TL50 lik Efe Klasik Rakı : 99,50 TL70 lik Efe Klasik Rakı : 127,50 TL100 lük Efe Klasik Rakı : 192,50 TL35 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 85,00 TL50 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 98,00 TL70 lik Efe Yaş Üzüm Rakı : 141,00 TL100 lük Efe Yaş Üzüm Rakı : 193,50 TL35 lik Efe Gold Rakı : 89,50 TL50 lik Efe Gold Rakı : 121,50 TL70 lik Efe Gold Rakı : 149,00 TL100 lük Efe Gold Rakı : 199,50 TL35 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 85,50 TL70 lik Efe Rakı Kara Efe Serisi : 165,00 TL35 lik Efe Tek İmbik Rakı : 78,00 TL70 lik Efe Tek İmbik Rakı : 150,00 TL100 lük Efe Tek İmbik Rakı : 201,50 TL35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 85,00 TL70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek Serisi : 167,50 TL35 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 58,50 TL70 lik Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 118,90 TL100 lük Efe Rakı Çilingir Ekstra Serisi : 165,50 TL70 lik Efe Rakı Organik : 155,50 TL70 lik Efe Rakı 5 Yıllık : 300,00 TL35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TL35 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 72,00 TL50 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 95,00 TL70 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 130,00 TL100 lük İzmir Rakı Yaş Üzüm : 183,50 TL35 lik İzmir Rakı : 69,50 TL50 lik İzmir Rakı : 91,50 TL70 lik İzmir Rakı : 125,00 TL100 lük İzmir Rakı : 178,50 TL35 lik İzmir Göbek Rakısı : 75,00 TL70 lik İzmir Göbek Rakısı : 150,00 TL35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL Yekta Rakı Fiyatları35 lik Yekta Rakı : 64,00 TL70 lik Yekta Rakı : 122,00 TL100 lük Yekta Rakı : 171,50 TL35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL35 lik Burgaz Rakı : 66,50 TL50 lik Burgaz Rakı : 115,00 TL70 lik Burgaz Rakı : 139,00 TL Ata Rakı Fiyatları35 lik Ata Rakı : 67,00 TL70 lik Ata Rakı : 131,00 TL70 lik Saki Rakı : 125,00 TL70 lik Saki Rakı Gold Series : 150,00 TL70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 175,00 TL35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL20 lik Beylerbeyi Klasik: 53,00 TL35 lik Beylerbeyi Klasik: 75,00 TL50 lik Beylerbeyi Klasik: 108,00 TL70 lik Beylerbeyi Klasik: 149,00 TL100 lük Beylerbeyi Klasik Rakı: 285,00 TL20 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 73,0 TL35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 108,00 TL50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 149,00 TL70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 199,00 TL20 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 58,00 TL35 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 85,00 TL50 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 105,00 TL70 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 160,00 TL100 lük Beylerbeyi Yaş Üzüm: 215,00 TLEfes Varım Kutu Bira 45 Cl: 8,00 TLEfes Şişe Bira 30 Cl (Depozitolu): 5,75 TLEfes Şişe Bira 33 Cl: 9,00 TLEfes Kutu Bira 33 Cl: 8,00 TLEfes Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TLEfes Kutu Bira 50 Cl: 10,00 TLEfes Özel Seri Bira 50 Cl: 10,50 TLEfes Uzun Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TLEfes Kutu Bira 1 Lt: 18,00 TLEfes Pastörsüz Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,25 TLEfes Fıçı Bira Şişe50 Cl: 10,50 TLEfes Fıçı Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TLEfes Yüksek Alkollü Fıçı Bira 50 Cl: 12,00 TLEfes Extra Kutu Bira 50 Cl: 12,75 TLEfes Extra Shot Kutu Bira 23,7 Cl: 8,00 TLEfes Extra Kutu Bira 1 Lt: 24,50 TLEfes Extra Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 12,50 TLEfes Malt Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,00 TLEfes Malt Kutu Bira 50 Cl: 9,25 TLEfes Malt Bira 25 Cl Şişe: 5,50 TLEfes Brewmaster Series White Ale 33 Cl: 9,50 TLEfes Brewmaster Series Red Ale 33 Cl: 9,50 TLTuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,00 TLTuborg Gold Bira 50 Cl (Depozitosuz): 10,50 TLTuborg Gold Kutu Bira 50 Cl: 10,25 TLTuborg Gold Bira 33 Cl (Depozitosuz): 9,25 TLTuborg Gold Kutu Bira 33 Cl: 8,50 TLTuborg Amber Şişe Bira 50 Cl: 10,50 TLTuborg Amber Kutu Bira 50 Cl: 10,25 TLTuborg Amber Şişe Bira 33 Cl: 9,25 TLKırmızı Tuborg Special Kutu Bira 50 Cl: 12,75 TLTuborg Shot Special Kutu Bira 25 Cl: 8,50 TLBomonti Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 9,75 TLBomonti Kutu Bira 50 Cl: 10,00 TLBomonti Filtresiz Bira 50 Cl: 11,00 TLBomonti Red Ale Bira 50 Cl: 11,50 TLBomonti Black Şişe Bira 50 Cl: 11,50 TLMarmara Gold 1 Lt: 16,00 TLSkol 1 Lt: 16,00 TLMiller Bira 33 Cl: 9,50 TLMiller Bira 50 Cl: 11,50 TLMiller Kutu Bira 50 Cl: 11,50 TLBeck's Şişe Bira 33 Cl: 9,25 TLBeck's Şişe Bira 50 Cl: 10,50 TLBeck's Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TLAmsterdam Navigator Bira 50 Cl: 14,50 TLAmsterdam Navigator Kutu Bira 50 Cl: 14,50 TLCarlsberg Bira 50 Cl (Depozitolu): 10,50 TLCarlsberg Kutu Bira 50 Cl: 10,50 TLCarlsberg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 9,75 TLCarlsberg Kutu Bira 33 Cl: 9,00 TLCorona Şişe Bira 35,5 Cl (Depozitosuz): 12,75 TLWeihenstephan Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,00 TLWeihenstephan Vitus Bira 33 Cl (Depozitosuz): 15,00 TLGuinness Kutu Bira 44 Cl: 16,00 TLDuvel Bira 33 Cl: 20,00 TLErdinger Bira 33 Cl: 13,50 TLHoegaarden Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 14,00 TLGrolsch Depozitosuz Şişe Bira 45 Cl: 18,00 TLBud Şişe Bira 33 Cl: 9,50 TLBud Şişe Bira 50 Cl: 11,50 TLBud Kutu Bira 50 Cl: 11,50 TLKronenbourg Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TLGrimbergen Blonde Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TLGrimbergen Double Ambree Şişe Bira 33 Cl (Depozitosuz): 13,25 TLFrederik Marzen Lager Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TLFrederik India Pale Ale Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TLFrederik Brown Ale Şişe Bira 35 Cl: 12,50 TL