2020 Tekirdağ depremi, İstanbul'da hissedilen deprem kaç şiddetinde?

Bugün deprem oldu ve gündeme bir anda düştü. İstanbul'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedildi. Merak edenler arasında yapılan paylaşımlarla gerçek ortaya çıktı ve İstanbul'da da hissedilen deprem olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalarda şiddeti çok yüksek olmayan ancak az da olmayan deprem gerçekleşti. AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada İstanbul'da da hissedilen bir deprem olduğunu açıkladı. Saat 01:00 sularında gerçekleşen deprem İstanbullulara da panik yarattı. İstanbul depremi kaç şiddetinde, İstanbul depremi oldu mu? İstanbul'da deprem hissedildi, detayları için haberimizie göz atabilirsiniz...