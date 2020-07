2020 Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor'a kim veda etti?

Survivor 2020'de Dominik Finali sona erdi. Dokunulmazlığı kaybeden Barış, Berkan, Yasin için canlı yayında konsey toplandı. Bu isimler için halk oylaması yapıldı. Seyircilerin sevdiği yarışmacılar için kullandıkları SMS oyları sonucunda bir SMS sıralaması oluştu. Bu sıralamada en az oyu alan Berkan, Survivor 2020'ye veda etti.Survivor'da adaya 1 kişinin daha veda etmesinden sonra 3 kişi kaldı. 14 Temmuz'daki finalden önce 1 kişi daha Survivor'a veda edecek ve 2 kişi finale gidecek.Survivor 2020'de elenen isim ile birlikte İstanbul'a gidecek 3 isim de kesinleşti. Bu isimlerden biri dokununulmazlığı kazanan Cemal Can idi. Cemal Can ile birlikte Survivor 2020 finalistleri Barış ve Yasin oldu.13 Temmuz Pazartesi: Kalan üç kişi Acun Ilıcalı ile birlikte İstanbul'a gelecek. Galataport'ta yapılacak büyük finalin ilk gününde canlı yayında bir eleme daha yapılacak. Survivor 2020'de son iki finalist kalacak14 Temmuz Salı: Survivor 2020'de şampiyonun belli olacağı gün! İstanbul Galataport'ta yapılacak Survivor 2020 Büyük Finali'nde iki yarışmacı için oylama yapılacak. Kim daha çok SMS alırsa Survivor 2020'nin şampiyonu olacak.Survivor 2020'de yarışmanın tarihinde bir ilk olan canlı yayında dokunulmazlık oyunu oynandı. Final Dörtlüsü olan Cemal Can, Berkan, Barış ve Yasin Survivor'ın Cuma ve Cumartesi günü ekrana gelen canlı yayınlarında parkurda yarıştılar. İlk günün birincisi Berkan olurken ikinci günün birincisi Cemal Can oldu. Bu iki yarışmacı, son kez karşı karşıya geldi. 3 olanın kazanacağı Survivor 2020'nin son parkur oyununda kazanan isim Cemal Can oldu.Survivor Berkan yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Yarışmadaki performansı ve arkadaşça tavırları Survivor Berkan kimdir, ne iş yapıyor bilgilerinin daha sık aratılmasını sağladı. Survivor yarışmacılarından Berkan Karabulut'un merak edeni çok fazla. Özellikle Berkan'ın hayranları Survivor'da onu izlemeyi çok seviyor ve verdikleri oylarla onlara destek olmaya çalışıyor. TV8'de yayınlanan Survivor yarışmacısı Berkan'ın kim olduğuna ilişkin sorular da çokça soruluyor ve beklenen cevaplara bakılıyor.Survivor Berkan için yedek yarışmacı olarak dahil olmasının yanı sıra vücut geliştirme sporu ile ilgilendiği biliniyordu. Onu daha yakından tanımak isteyenler için bilgiler bu şekilde:Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 tarihinde Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.Survivor'a yedek yarışmacı olarak dahil olan Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur."4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca "neden başladığını asla unutma" yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık ."