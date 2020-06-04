2020 Survivor ne zaman bitiyor?

'Survivor finali ne zaman?' sorusu rekabetin giderek artmasıyla ekran başındaki izleyicilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Şubat ayından beri ekran macerasına devam eden hafta içi her gün yayınlanan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları bu sene çeyrek final sistemine dahil olacak. Canlı yayında Survivor finali ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, bu yıl büyük finalin beklenen tarihin ilerisinde gerçekleşeceğini söyledi. İşte, Survivor Ünlüler Gönüllüler final tarihi ile ilgili Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama...Liglerin durması seyirciyi bize kaydırdı. İzleyiciler adrenalini bizde buluyor. Survivor yarışları da spor aktivitesi gibi. Survivor'da da sporcuların olduğu bir platform. Her sene reytinglerimiz iyiydi ancak bu sene daha iyi olduğunu söyleyebilirim.Survivor finaliyle ilgili net bir kararımız yok. Ancak finali Türkiye'de yapacağımızı umuyorum. Hayal ettiğimiz bir final olmayabilir ama şartlara göre en iyisini yapmak istiyoruz. Temmuz ayının biraz daha ilerisinde olacak.Alex de Souza'yı Survivor'da görmek istemem. Bizim Survivor'a çağırdığımız futbolcular birbirlerinden değerli ancak bu yarışmaya uygun insanlar. Alex bizim Survivor şartları için biraz daha rahatına düşkün biri. Çok değerli bir futbolcu ama Survivor'da olması bizim için zor olur.