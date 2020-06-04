2020 Survivor ne zaman bitiyor?

Survivor Ünlüler Gönüllüler'de şampiyonluk mücadelesi devam ederken, büyük final için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören Survivor 2020'de her hafta bir yarışmacının adaya veda etmesiyle beraber Survivor bitiş tarihi de yaklaşmaya başladı. Bu yıl ilk kez Survivor tarihinde uygulanacak olan çeyrek final sisteminden sonra Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. İzleyenlerin final heyecanı sürerken Acun Ilıcalı Survivor final tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Survivor 2020 ne zaman bitecek, final ne zaman? İşte, ayrıntılar...

04 Haziran 2020 09:14
2020 Survivor ne zaman bitiyor?
'Survivor finali ne zaman?' sorusu rekabetin giderek artmasıyla ekran başındaki izleyicilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Şubat ayından beri ekran macerasına devam eden hafta içi her gün yayınlanan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları bu sene çeyrek final sistemine dahil olacak. Canlı yayında Survivor finali ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, bu yıl büyük finalin beklenen tarihin ilerisinde gerçekleşeceğini söyledi. İşte, Survivor Ünlüler Gönüllüler final tarihi ile ilgili Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Liglerin durması seyirciyi bize kaydırdı. İzleyiciler adrenalini bizde buluyor. Survivor yarışları da spor aktivitesi gibi. Survivor'da da sporcuların olduğu bir platform. Her sene reytinglerimiz iyiydi ancak bu sene daha iyi olduğunu söyleyebilirim.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor finaliyle ilgili net bir kararımız yok. Ancak finali Türkiye'de yapacağımızı umuyorum. Hayal ettiğimiz bir final olmayabilir ama şartlara göre en iyisini yapmak istiyoruz. Temmuz ayının biraz daha ilerisinde olacak.

ALEX'I SURVIVOR'DA İSTEMEM

Alex de Souza'yı Survivor'da görmek istemem. Bizim Survivor'a çağırdığımız futbolcular birbirlerinden değerli ancak bu yarışmaya uygun insanlar. Alex bizim Survivor şartları için biraz daha rahatına düşkün biri. Çok değerli bir futbolcu ama Survivor'da olması bizim için zor olur.

 

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