2020 Survivor finalistleri, Survivor 1 finalist, survivor 2 finalist

Survivor yarışmasında finale kimlerin kaldığı açıklandı. Finale kalan isimler yine SMS oyları ile belirlendi ve Yasin, Cemal Can, Barış üçlüsünden birisi final öncesinde elendi. Survivor kim elendi, kim finalist oldu bilgilerinin ışığında artık son viraja girildi. Yapılan final oylamasının detaylarının yanı sıra 2020 Survivor finale kalanlar, Survivor finalistler TV8 ekranlarında yayınlandı.Survivor yarışmasında son kalan 3 yarışmacı arasında oylamaya gidildi ve en çok oy alan 2 yarışmacı finale kaldı.Survivor'da finale kalan ilk isim Barış oldu. Barış, Cemal Can ve Yasin'i geride bırakarak adını finale yazdırmayı başardı.2020 Survivor yarışmasında 2. finalist Cemal Can oldu. İddialı yarışmacı Cemal Can finale kalan isim olarak Barış ile birlikte finalde yarışmaya hak kazandı.Survivor yarışmasında 13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Yasin elendi. Yasin Survivor yarışmasında finale 1 gün kala elenen son isim oldu ve son 2 isim arasına kalmayı başaramadı.