2020 Survivor dün kim kazandı, Survivor kimin ismi yazıldı

Survivor yarışmasında dün neler yaşandı, dün kim kazandı, dün kimin adı yazıldı şeklinde araştırmalar yer alıyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan Serdan kimi söyledi, Survivor Sercan kimin adını verdi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor Sercan dokunulmazlık oyununu kazanan isim olarak elenmesi için ilk adayı verdi. İlk adayı en güçlü rakiplerinden birinin ismi olarak açıklayan Survivor Sercan geçen hafta da aynı strateji ile yarışmıştı. Haftanın ilk eleme adayı kim, Survivor Sercan kimin adını verdi, Survivor eleme adayı kim oldu? merak edilenler için haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Temmuz 2020 06:54
2020 Survivor dün kim kazandı, Survivor kimin ismi yazıldı
Survivor 2020'de haftanın ilk eleme adayı dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan Yıldırım tarafından yapıldı.Ünlü yarışma programı Survivor konusunda merak edilen soruların yanında ilk eleme adayı kim, eleme adayı konularında izleyiciler ekrana kilitlenmiş durumda. Survivor yarışmasında kim eleme adayı, 4 Temmuz eleme adayı kim oldu, Dokunulmazlık oyunu kazanan kim? Sercan kimin adını söyledi hepsiyle ilgili doğru bilgiler bulunuyor.
İlk olarak sıralama için zamana karşı yarıştılar, sonrasında Survivor'da bir ilk olan üç yarışmacı parkura aynı anda çıktı. Mücadele sonunda finalde Sercan ile Cemal Can karşılaştı. Bu ikili arasında geçen oynanan finalde 5-1 skorla kazanan Sercan, Survivor'da ilk dokunulmazlığın sahibi oldu.

SURVIVOR DÜN KİMİN ADI YAZILDI (4 TEMMUZ)

Survivor izleyiciler, dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra gözlerini ada konseyine çevirdi. Survivor 2020'de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan Sercan oldu. Sercan, Survivor ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı olarak Berkan'ı söyledi.

SURVIVOR DÜN KİM KAZANDI İZLE



Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyununu Sercan Yıldırım kazandı ve haftanın finalinde elenmesini istediği ismi açıkladı.

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