2020 Survivor dün elendi kim? Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar?

11 Temmuz 2020'de yayınlanan Survivor bölümünde canlı yayında dokunulmazlık oyunu kim kazandı, survivor eleme konseyi bilgisi, 2020 Survivor final nerede ile birlikte kim elendi gelişmesini takip edebilirsiniz. TV8'de yayınlanan Survivor 2020 yarışmasında dün kim elendi, dün neler oldu ve dokunulmazlık oyunu konusunda gelişmeler ortaya çıktı. Survivor 2020 11 Temmuz bölümünde bir çok merak edilen konu açıklığa kavuştu. Survivor 2020'nin finalinin nerede yapılacağı ile birlikte eleme konseyi, dokunulmazlık oyunu şampiyonluk ödülü ve bir çok konu ile ilgili haberimizden bilgi alabilirsiniz.Finale yaklaşıldıkça Survivor yarışmasında büyük bir merakla izleyiciler bekliyor. Heyecan dolu çekişmenin yer aldığı 2020 Survivor'da bilindiği gibi Berkan, Yasin, Cemal Can ve Barış kaldı.133. bölüm 3. bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan kim oldu? Survivor Cemal Can - Survivor Berkan'ın mücadelesi finalde Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2020 133. bölümde 3. bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmaz olan isim Cemal Can oldu.Cemal Can 2020 Survivor finalden önce yarışmasında oyun kazanan son isim oldu.Survivor yarışmasının 11 Temmuz 2020 bölümünde konsey gerçekleşmedi. Dokunulmazlık oyunu yapılmasına rağmen 4 kişi kaldığı için final oyunu henüz oynanmadı ve kim elendi gerçekleşmedi.2020 Survivor yarışmasında şampiyona verilecek ödül henüz açıklanmamıştı. Bir önceki sene Survivor'da ödül 500.000 ₺ idi. Bu yılkı Survivor yarışmasında ödülün en az 500.000 ₺ olması bekleniyor.