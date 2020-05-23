2020 Survivor bayram programı neler olacak?

2020 Survivor bayram özel programı nasıl olacak? Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına sık sık birbirinden ünlü isimler katılıyor. Survivor bayram programı ise izleyicileri şimdiden meraklandırdı. Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına hangi ünlüler katılacak? Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Anlat Bakalım yarışmasında yer alacak isimleri duyurdu. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında birbirinden sürpriz isimler yer alacak.

23 Mayıs 2020 09:08
2020 Survivor bayram programı neler olacak?
Survivor bayram özel programı nasıl olacak? Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına hangi ünlüler katılacak? Survivor Anlat Bakalım bayram özel programı yapılacak. Acun Ilıcalı bugün yapılan ada konseyinde büyük sürprizi yarışmacılara açıkladı. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Ilıcalı, Survivor bayram özel programında neler olacağını duyurdu. Survivor bayram Anlat Bakalım yarışmasına birbirinden ünlü isimler katılacak. Peki, Survivor'da bayramda hangi ünlüler olacak?
BAYRAM ÖZEL PROGRAMI NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü futbol maçının rövanşı yapılacak. Bu yarışmanın sonrasında ünlülerin katılacağı Anlat Bakalım olacak.

Bayramın ikinci gününde karaoke yarışması yapılacak. Yarışmada performansları seyirciler oylayacak. Sonrasında Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak. Canlı yayınla Acun Ilıcalı'nın hesabından seyircilere sorular sorulacak. Yarışmacılar ise doğru cevapları tahmin etmeye çalışacak.

ACUN ILICALI'DAN BAYRAM MÜJDESİ

Yarışmanın bu bölümünde ada konseyi de gerçekleşti. Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler'e ada konseyinde bayram haftasını 'Televizyon ve Survivor tarihinde bir ilk olacak' sözleriyle anlattı.

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında her hafta oynanan "Anlat Bakalım" yarışmasında bu hafta bir sürpriz yaşanacak. Acun Ilıcalı, geçen günlerde NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak, sürprizi açıklamıştı.

ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabını hikaye bölümünden Survivor Anlat Bakalım oyununa katılacak olan ünlü isimleri açıkladı. Katılacak isimlerin çok renkli karakterlerden oluştuğu dikkat çekerken bayramda ekran başında izleyenleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor.

PAYLAŞIM MERAKLANDIRDI

Acun Ilıcalı, Survivor'ın pazar günü yani bayramın 1. günü ekranlara gelecek yeni bölümünde yaşanacaklara dair ipuçlarını paylaştı. Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölüm fragmanında ise, "Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak" diyerek yarışmacıları sevinçten adeta havaya uçurdu.

İŞTE ÜNLÜLER TAKIMI

Sercan-Burak Yılmaz

Yunus Emre-Bülent Serttaş

Aycan-Emre Belözoğlu

Elif-Murat Dalkılıç



İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Barış- Cedi Osman

Nisa-Enis Arıkan

Cemal Can-Ezgi Mola

Berkan-Gupse Özay

Yasin-Hadise

Ardahan-Sarp Apak

Evrim-Yılmaz Morgül



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