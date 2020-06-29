2020 Survivor 6 Nisan'da ne oldu? Survivor 6 Nisan ses kaydı nedir?

Survivor yarışmasında Sercan ile Nisa'ya ait olduğu söylenen ses kaydı Acun Ilıcalı tarafından ortaya çıkarıldı. TV8'de yayınlanan 2020 Survivor yarışmasının yeni bölümünde 6 Nisan'da ne oldu? sorusunun cevabı olarak ses kaydının ortaya çıktığı belirtildi. 122. bölüm tanıtımında Survivor ses kaydı ile ilgili düğümün çözüleceğini gösteriyor. Survivor 6 Nisan ne oldu? Survivor 6 Nisan ses kaydı konularıyla ilgili detaylar için haberimize göz atabilirsiniz...

29 Haziran 2020 01:37
2020 Survivor 6 Nisan'da ne oldu? Survivor 6 Nisan ses kaydı nedir?
Survivor yarışmasında ses kaydı ortaya çıktığı Acun Ilıcalı tarafından ortaya çıkarıldı ve 6 Nisan'da ne oldu? sorusu akıllara geldi. 2020 Survivor 6 Nisan bölümünde yarışmacılardan Sercan Yıldırım ve Nisa arasında geçen ses kaydında yaşananlar ilk kez ortaya çıkarılacak. Bu ses kayıtlarının 122. bölümde ortaya çıkacağı belirtildi. Survivor yeni bölüm fragmanı şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

İlgiyle takip edilen yarışma 2020 Survivor'da 6 Nisan'da ne oldu bilgisinin yanında Survivor Sercan Nisa ses kaydı olayı da aydınlanmış olacak. İşte Survivor yeni bölüm fragman:

SURVIVOR 122. BÖLÜM YENİ FRAGMAN, SURVIVOR 6 NİSAN'DA NE OLDU? 



Survivor yarışmasının tanıtımında ise 122. bölüm fragmanından sonra şu ifadeler kullanıldı.

Survivor 2020'de üçüncü eleme adayı kim olacak? Survivor 2020 konsey toplantısında neler yaşanacak? Acun Ilıcalı ses kaydıyla ilgili konseyde açıklama yapacak. İşte tüm bunların cevabı bu akşam saat 20.00'de TV8'de...
DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI, SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM?
Survivor Sercan, 121. bölüm ada konseyinde bir isim daha söyledi ve bu isim Survivor 2020 121. bölümde ikinci eleme adayı oldu. Survivor Sercan, ikinci eleme adayı olarak Nisa'nın adını söyledi.

Survivor ikinci eleme adayı olan Nisa kendisinin eleme adayı olduğunu öğrendikten sonra bu kararı beklediğini belirterek yarışmada kalma isteğini yineledi.

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.



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