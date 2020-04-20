2020 Şok Market iş başvurusu (3000 TL maaşlı Şok Market İŞKUR şartları)

Bim , A101 ve Şok marketler art arda duyuru lar yayımlanan duyurularda, farklı şehirlerde farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye 'de farklı şehirlerdeki Bim, Şok ve A101 marketler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında.
MARKET ŞUBELERİNE PERSONEL ALIMI
Bim, Şok ve A101 marketler , yayımladıkları duyurularda alınacak personellerin farklı illerdeki şubelerde personel olarak çalıştırılacağına yer verildi. Alınacak personellerin istihdam edileceği kadrolar ise şu şekilde verildi:
Beden İşçisi (Genel)
Market Elemanı
Satış Danışmanı / Uzmanı
Kasiyer
Muhasebeci
Şoför-Yük Taşıma
Mağaza Satış Elemanı(Engelli)
(Engelli)Satış Elemanı
Satış Elemanı
Kalite Güvence Asistanı
Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu
Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
Reachtruck Operatörü
Unlu Mamüller Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Kozmetik Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Kasa Reyon Personeli
Taze Gıda Personeli
Depo Personeli
Kasa Reyon Personeli
Mağaza Personeli
Mağaza Satış Elemanı
Genel Başvuru BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Bim, Şok ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildi:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Tercihen konusunda deneyime sahip
Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak
Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek. BAŞVURU
Bim , Şok ve A101 marketler iş başvurusu iki şekilde yapılmaktadır. Bu yollardan ilki şubelere giderek iş başvuru formunu doldurmak. İnternet üzerinden başvuru formu da doldurularak iş başvurusu yapılabiliyor. Bim , A101 ve Şok marketlerin personel alımı başvuru formu linkleri şu şekilde:
Bim iş başvuru formu: https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx
Şok iş başvuru formu https://www.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu
A101 iş başvuru formu
https://www.a101.com.tr/kariyer
Yukarıdaki linkleri kopyalayın ve yeni sekmede açın. Her bir linkte , üstte yazan marketin iş başvuru formu bulunuyor. Başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurduktan sonra marketler, iletişime geçmektedir.