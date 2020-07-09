2020 Sınav sonuçları, sınav sonuç açıklama (AÖF - Açıköğretim Fakültesi)
AÖF sınav sonuçları açıklaması konusunda araştırmalar devam ediyor. Yetkililer AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacağına dair yapılan duyurular ilgil ile takip ediliyor. AÖF sınav sonucum ne oldu diye düşünen öğrencilerin arasında ne zaman bu gibi durumlar yaşanacağına ilişkin açıklama bekleniyor....
Sınav sonuçları öğrenmek isteyenler burada toplanıyor. Açıköğretim Fakültesi sınavları sona erdi ve öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri bekleyen öğrenciler arasında yapılan değerlendirmeler için resmi duyuru bekleniyor. Bununla ilgili resmi internet siteleri ilgiyle takip ediliyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav sonuçlarının çok geçmeden açıklanması bekleniyor. Son vize sınavında sonuçlar 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu sınavlar da en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti 77 – 83 AB 3,70 Geçti 71 – 76 BA 3,30 Geçti 66 – 70 BB 3,00 Geçti 61 – 65 BC 2,70 Geçti 56 – 60 CB 2,30 Geçti 50 – 55 CC 2,00 Geçti 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti