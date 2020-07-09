2020 Sınav sonuçları, sınav sonuç açıklama (AÖF - Açıköğretim Fakültesi)

AÖF sınav sonuçları açıklaması konusunda araştırmalar devam ediyor. Yetkililer AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacağına dair yapılan duyurular ilgil ile takip ediliyor. AÖF sınav sonucum ne oldu diye düşünen öğrencilerin arasında ne zaman bu gibi durumlar yaşanacağına ilişkin açıklama bekleniyor....

09 Temmuz 2020 07:53
2020 Sınav sonuçları, sınav sonuç açıklama (AÖF - Açıköğretim Fakültesi)
Sınav sonuçları öğrenmek isteyenler burada toplanıyor. Açıköğretim Fakültesi sınavları sona erdi ve öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri bekleyen öğrenciler arasında yapılan değerlendirmeler için resmi duyuru bekleniyor. Bununla ilgili resmi internet siteleri ilgiyle takip ediliyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav sonuçlarının çok geçmeden açıklanması bekleniyor. Son vize sınavında sonuçlar 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu sınavlar da en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV SONUÇLARI SIKÇA SORULAN SORULAR 

Diğer Haberler

Fenerbahçe'ye 'Yeni Kuyt' önerisi: Schürrle Türkiye Transferler

Fenerbahçe'ye 'Yeni Kuyt' önerisi: Schürrle
Belhanda 100 dedi, 250 bin euro gitti: Toplam 10 milyon euro Galatasaray

Belhanda 100 dedi, 250 bin euro gitti: Toplam 10 milyon euro
Doğru kadro, doğru adımlar: Başakşehir'in şampiyonluk yolu Medipol Başakşehir

Doğru kadro, doğru adımlar: Başakşehir'in şampiyonluk yolu
Okan Buruk: 'Kariyerimde ilk kez böyle oldu' Medipol Başakşehir

Okan Buruk: "Kariyerimde ilk kez böyle oldu"
Kopenhag'da Zanka transferi kararı Türkiye Transferler

Kopenhag'da Zanka transferi kararı
2020 Sınav sonuçları, sınav sonuç açıklama (AÖF - Açıköğretim Fakültesi) Gündem

2020 Sınav sonuçları, sınav sonuç açıklama (AÖF - Açıköğretim Fakültesi)
AÖF sınav sonuçları, AÖF işletme iktisat 2020 sınav sonuçları Gündem

AÖF sınav sonuçları, AÖF işletme iktisat 2020 sınav sonuçları
Kabus görenler okuyabileceği dua, uykuda kötü rüya için dua Gündem

Kabus görenler okuyabileceği dua, uykuda kötü rüya için dua
2020 Kötü rüya duası, kötü rüya için dua etmek (Hangi dualar edilir?) Gündem

2020 Kötü rüya duası, kötü rüya için dua etmek (Hangi dualar edilir?)
Daha fazla göster
1

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan açıkladı...
2

Sağlık Bakanı en çok artış ve düşüş olan illeri açıkladı
3

Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif
4

Orta Doğu'da Kovid-19 vakalarında yaşanan artış ikinci dalga endişesine yol açıyor
5

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 964 bini geçti
6

Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası
7

ABD koronavirüs aşısı için Novavax'a 1,6 milyar dolar ödeyecek
8

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
9

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi
10

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
yukarı ok