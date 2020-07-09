2020 Sınav sonuçları, sınav sonuç açıklama (AÖF - Açıköğretim Fakültesi)

AÖF sınav sonuçları açıklaması konusunda araştırmalar devam ediyor. Yetkililer AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacağına dair yapılan duyurular ilgil ile takip ediliyor. AÖF sınav sonucum ne oldu diye düşünen öğrencilerin arasında ne zaman bu gibi durumlar yaşanacağına ilişkin açıklama bekleniyor....



AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



AÖF sınav sonuçlarının çok geçmeden açıklanması bekleniyor. Son vize sınavında sonuçlar 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu sınavlar da en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.



AÖF SINAV GEÇME NOTLARI



84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti



AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



AÖF SINAV SONUÇLARI SIKÇA SORULAN SORULAR



Sınav sonuçları öğrenmek isteyenler burada toplanıyor. Açıköğretim Fakültesi sınavları sona erdi ve öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri bekleyen öğrenciler arasında yapılan değerlendirmeler için resmi duyuru bekleniyor. Bununla ilgili resmi internet siteleri ilgiyle takip ediliyor.AÖF sınav sonuçlarının çok geçmeden açıklanması bekleniyor. Son vize sınavında sonuçlar 1 hafta sonra açıklanmıştı. Bu sınavlar da en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.84 – 100 AA 4,00 Geçti77 – 83 AB 3,70 Geçti71 – 76 BA 3,30 Geçti66 – 70 BB 3,00 Geçti61 – 65 BC 2,70 Geçti56 – 60 CB 2,30 Geçti50 – 55 CC 2,00 Geçti46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Daha fazla göster