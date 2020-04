2020 Ramazan imsakiyesi (Diyanet) İftar saat kaçta, Sahur saat kaçta?

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Ramazan bereket ayı olduğu gibi 11 ayın sultanı olarak gösterilir. Yapılan her ibadetin olduğu gibi 2020 Ramazan imsakiyesine başlı olarak oruç tutmak müslümanlıkta sevap olarak geçer. Bunun sebebi islam dininin şartlarından birinin de ramazan ayında oruç tutmaktır. Bir yıllık maddi ve manevi kirlerin temizlendiği, insani duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği terbiye ayı olan Ramazan ayının sonunda idrak edilen Ramazan Bayramı ise 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Bu nedenle İstanbul ilinde ikamet eden ve sahura kalkacak olan vatandaşlar İstanbul iftar vakti ve sahur saatleri 2020 ile ilgili aratmalar yaparak sahur saatini öğrenmek istiyor. İşte bu yıl yani 2020 Ramazan imsakiyesi sayesinde sahur ve iftar vakitlerini öğrenebileceğiniz derlediğimiz bilgiler...- Kur'ân Okumak ve ve Hatim Yapmak- Sahur Yapmak- Faziletine İnanarak Oruç Tutmak- Oruç Tutarken Tüm Uzuvlarımızı Haramlardan Korumak- İftar İçin Acele Etmek ve İftar Vermeye Gayret Etmek- Teravih Namazı Kılmak- İhlası Muhafaza Etmek- Cemaatle Namaza Daha Çok Dikkat Etmek- Teheccüt Namazı Kılmak- Dua Etmek- Tevbe ve İstiğfar Etmek- Salat-u Selamı Çoğaltmak- Allah Teâla'yı Daha Çok Zikretmek- Son On Gün İtikafa Girmek- Zekat ve Fitre Vermek2020 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı sayfasında orucu bozan şeyler şu şekilde ifade ediliyor:Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mutat olan her şeyi kapsamı içine alır. 2020 Ramazan imsakiyesinde sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.Oruç Arapça'da "savm" kelimesiyle ifade edilir. Savm sözlükte nefsi tutmak ve engellemek anlamındadır. İslam dininde oruç, sabahın başlangıcı sayılan ikinci fecirden (tan yerinin ağarmasından) başlayarak güneşin batışına kadarki sürede başka bir deyişle imsaktan iftara kadar ibadet niyetiyle yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi uzak tutmaktır.Oruçtan beklenen amacın gerçekleşmesi için dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Kamil anlamda oruç bütün organların iştirakiyle gerçekleşir. Şöyle ki: Oruç tutan kişi mideyi yemek içmekten koruduğu gibi, dili de yalandan, gıybetten, kötü ve boş sözden uzak tutmalıdır. Göz harama bakmamalı, kusur aramamalıdır. Kulak gıybet, dedikodu ve boş sözler dinlememelidir. Gönül güzel şeyler düşünmelidir. Bilinmelidir ki, organları orucu iştirak etmeyi başaramayan kişi şeklen oruç tutmuşsa da, 2020 Ramazan imsakiyesi oruçtan beklenen gayeye bütünüyle ulaşamamış demektir.İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il sahur saati ve iftar vakti bilgilerine imsakiye sayfamız üzerinden ulaşabileceksiniz.Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekat bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekatı o şekilde kılınır.