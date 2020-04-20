2020 Ramazan Başlangıcı ne zaman? (Ramazan hangi gün başlayacak?)

Ramazan başlangıcı 2020 ne zaman, hangi gün oruç tutulacak, ramazan başlangıç tarihi hangi gün olacak gibi araştırmalar 2020 Ramazan başlangıcı oldukça merak ediliyor. Sosyal medya başta olmak üzere tüm müslümanlar ne zaman oruç tutacağını birbirlerine soruyor. Çok az bir süre kalan Ramazan ayının başlangıcında 2020 Ramazan ayında 30 gün oruç tutulacak, kadir gecesi idrak edilecek ve bayram namazına ramazan sonunda gidilecek.

20 Nisan 2020 07:48
2020 Ramazan Başlangıcı ne zaman? (Ramazan hangi gün başlayacak?)
Herkes ne zaman Ramazan 2020 başlangıcı ne zaman olduğunu birbirine sormaya devam ediyor. 2020 Ramazan başlangıç zamanı hangi zaman ve ne zaman olduğunun tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ramazan hangi gün başlayacak bilgisine rahat ulaşabilmeniz için sayfalarımızda ilgili bilgileri derlemiş durumdayız. Kimler oruç tutamaz, hangi gün oruç tutulacak, ramazan hangi gün başlayacak gibi konular içeren 2020 Ramazan hangi gün başlayacak gelişmelerini buradan takip edebilirsiniz.

24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek. 24 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

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2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.



KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"


2020 RAMAZAN BAYRAMI

23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.

24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı

23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi

24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü

26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü

2020 KURBAN BAYRAMI

Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

2020 RAMAZAN AYI 2020 MANİLERİ

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