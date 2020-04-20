2020 Ramazan Başlangıcı ne zaman? (Ramazan hangi gün başlayacak?)

Herkes ne zaman Ramazan 2020 başlangıcı ne zaman olduğunu birbirine sormaya devam ediyor. 2020 Ramazan başlangıç zamanı hangi zaman ve ne zaman olduğunun tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Ramazan hangi gün başlayacak bilgisine rahat ulaşabilmeniz için sayfalarımızda ilgili bilgileri derlemiş durumdayız. Kimler oruç tutamaz, hangi gün oruç tutulacak, ramazan hangi gün başlayacak gibi konular içeren 2020 Ramazan hangi gün başlayacak gelişmelerini buradan takip edebilirsiniz.24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.26 Mayıs, Salı günü bitiyor.Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günüTakvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü