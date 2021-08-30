2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 257'ye çıktı

2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcu yer aldı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında bir komite üyesi, 10 sözleşmeli çalışan, bir medya mensubu da bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 257'ye yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

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