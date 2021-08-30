2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 257'ye yükseldiği bildirildi.



Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 16 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.



Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan iki sporcu yer aldı.



Kovid-19'a yakalananlar arasında bir komite üyesi, 10 sözleşmeli çalışan, bir medya mensubu da bulunuyor.



Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.



Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 257'ye yükseldi.



160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.



