2020 Otobüs kalkış saatleri, Otobüsüm nerede, otobüs neden gelmedi?

Otobüs kalkış saatleri, otobüs nerede, otobüs saatleri, otobüs neden gelmedi aramaları sıklıkla yapılır. Bu sebeple otobüs kalkış saatleri her zaman merak edilenler arasındadır ve otobüsüm nerede, otobüs neden gelmedi gibi sorular hep duyulur. Otobüsüm nerede şeklinde yapılan uygulamalarla artık vatandaşlar otobüs saatlerini öğrenebiliyor. Otobüs saatleri konusunda otobüs kalkış saatleri, otobusum nerede veya otobusum kaçta kalkacak rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Vatandaşlar otobüs sefer saatleri, otobüs geliş – gidiş güzergahları ve otobüslerin anlık olarak konumlarını gösteren 'otobüsüm nerede' hizmetlerine ulaşabilecek

23 Haziran 2020 07:04
2020 Otobüs kalkış saatleri, Otobüsüm nerede, otobüs neden gelmedi?
Otobüs kalkış saatleri, otobüs saatleri, otobüs durak saatleri, otobüs nerede, otobüs nerede kaldı, otobüsün yeri, otobüs ilk durak aramaları daha önce olmuştu ve şimdi de otobüsünüzün nerede olduğunu bulabileceksiniz. Otobüsüm nerede diye arayanlar için doğru otobüs kalkış saatlerini bilmek önemlidir. Uzun süre otobüs duraklarında beklemek istemeyen vatandaşlar otobüsüm kaçta kalkacak, otobüsüm nerede, otobüs kalkış saatleri üzerine aramalar yapıyor. Vakit kaybını ortadan kaydıracak bir uygulama başlattı. Artık saatlerce durakta otobüs beklemek yok. Sayfasına girerek yer alan 'otobüsüm nerede' uygulaması sayesinde otobüsün varış dakikasını öğrenebileceksiniz. Otobüs hatlarımız sabah 07.00 ile 09.30 arasında, akşam ise 17.00 ile 19.30 arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecektir. Metrobüs hattımız sabah 06.00 -09.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla hizmet vermeye devam edecektir. Hizmet verecek hatların kalkış durakları ve saatleri için Alo 153 Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

2020 OTOBÜS KALKIŞ SAATLERİ
Uygulamanın yeni versiyonuyla birlikte eklenen durak radarı özelliği sayesinde durakların konumları arttırıldı, ayrıca gerçeklik özelliğiyle otobüslerin bulunduğu yerler, gerçek görüntüler eşliğinde gösterilmeye başlandı.

İETT OTOBÜSÜM NEREDE İÇİN TIKLAYIN

https://www.iett.istanbul

BURULAŞ OTOBÜSÜM NEREDE İÇİN TIKLAYIN

https://ulasim.burulas.com.tr




EGO OTOBÜSÜM NEREDE İÇİN TIKLAYIN

https://www.ego.gov.tr/tr/otobusnerede

BALIKESİR'DEN OTOBÜSÜM NEREDE UYGULAMASI

Balıkesir Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi (BALTUS) yazılımı ile vatandaşlar otobüs sefer saatleri, otobüs geliş – gidiş güzergahları ve otobüslerin anlık olarak konumlarını gösteren 'otobüsüm nerede' hizmetlerine ulaşabilecek. Sisteme www.balikesir.bel.tr ve www.baltus.balikesir.bel.tr adreslerinden ulaşılabilir.

KOCAELİ OTOBÜSÜM NEREDE UYGULAMASI

https://e-komobil.com/index.php

Bulunduğunuz konum ve seçtiğiniz otobüs hattına göre beklediğiniz otobüsün o an hangi durakta bulunduğunu harita üzerinde gösteren uygulama, bu seferi kaçırdım bir dahaki otobüs de daha şu durakta beş dakika daha oyalanabilirim gibi ayarlamalar yapmanıza imkan tanıyor.



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