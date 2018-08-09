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2020 Olimpiyatları'na ilk kota yelkenden

Alican Kaynar, finn kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başardı.

Kaynak: AA
2020 Olimpiyatları'na ilk kota yelkenden
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09 Ağustos 2018 15:56
Milli yelkenci Alican Kaynar, finn kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almayı başardı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda Alican Kaynar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için seçme özelliği de taşıyan ve 42 ülkeden 90 sporcunun yarıştığı 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda Türk Olimpik Yelken Milli Takımı sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında 10 yarış sonunda 78 net puanla 8'inci sırayı alarak madalya yarışına katılmaya hak kazandı. Alican'ın elde ettiği dereceyle Türkiye, finn sınıfında ilk 8 ülke arasına girerek 2020 Tokyo'ya katılım hakkını kazanmış oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de (TMOK), Alican Kaynar'ın ilk 8'de yer almasıyla Türkiye'nin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilk katılım hakkını elde ettiğini duyurdu.

Milli yelkenci Alican Kaynar, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etmişti.

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