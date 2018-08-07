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2020 Olimpiyat Oyunları'nda bir ilk

Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda elektronik yüz tanıma sistemi uygulanacak.

Kaynak: AA
2020 Olimpiyat Oyunları'nda bir ilk
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07 Ağustos 2018 13:18
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2020 yılında düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda elektronik yüz tanıma sistemi uygulanacağı bildirildi.

Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Olimpiyat Oyunları sırasında olimpiyat köyü ve müsabakaların yapılacağı merkezlerde bulunan tüm akredite kişilerin yüz tanıma sistemiyle alanlara girip çıkacağı belirtildi.

Organizatörler bu sayede sporcu, organizasyon görevlisi veya medya mensubu olarak akredite olmayan hiç kimsenin organizasyon alanlarına adım atamayacağını ifade etti.

Organizasyonda Japon NEC Corp şirketinin ürettiği NeoFace uygulamasının kullanılacağı aktarıldı.

NoeFace uygulamasının dünyanın 70 ülkesinde havalimanlarında ve diğer mekanlarda kullanıldığı kaydedildi.

Teknoloji Tokyo'da ilk kez Olimpiyat Oyunları gibi bir büyük organizasyonda kullanılmış olacak.

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