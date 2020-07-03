2020 Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi ne zaman?

Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman açılacak haberlerini yayınladı. Vatandaşların merakla beklediği okullar ne zaman açılacak bilgisinin oluşturduğu doğru seçenekler doğrultusunda karar verildi ve 81 ile gönderilen genelge ile kanıtlandı. Okullar ne zaman açılacak, ne zaman ara tatil olacak, ne zaman yarıyıl tatili olacak, ikinci dönem ara tatili ne zaman olucak bilgilerinin hepsi duyuruldu.Yapılan duyuruda bu sene koronavirüs sebebiyle verilen ara sebebiyle normalden daha erken bir tarihte okulların açılacağı bilgisi geçildi.Okullar MEB'in açıklamasına göre 31 Ağustos 2020'de açılacak ve 18 Hazira 2021'de kapanacak. Açıklanan okulların açılış tarihi önceki senelere göre daha erken bir tarih olarak dikkat çekti. Sebebinin koronavirüs sebebiyle okullara verilen öğretim arası gösteriliyor.Okulların birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2020 ile 5 şubat 2021 arasında olacak.İkinci dönem ara tatili okullarda bu yıl 12 Nisan 2021 ile 16 Nisan 2021 arasında yapılacak.