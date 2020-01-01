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2020 NBA Draftı'nın en iyilerinden olan Edwards, LeBron'un ailesine katıldı

Georgia Üniversitesi yıldızı Anthony Edwards, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in de yer aldığı ünlü spor menajerlik şirketi Klutch Sports'a katıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Georgia Üniversitesi yıldızı Anthony Edwards, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in de yer aldığı ünlü spor menajerlik şirketi Klutch Sports'a katıldı.

Edwards, en iyi Draft oyuncuları arasında yer alıyor ve muhtemelen ilk beşte seçilmesi bekleniyor. Nbadraft.net'e göre Edwards'ın, Golden State Warriors'ın ilk sıradan seçebileceği tahmin ediliyor.

Ajansın ünlü müşterileri arasında Lakers süperstarları LeBron ve Anthony Davis, Warriors yıldızı Draymond Green, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ve Washington Wizards yıldızı John Wall yer alıyor.

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young da yakın zamanda Klutch Sports'a katılan isimler arasındaydı ve ajansın müşterileri olan seçkin oyuncuların sayısı artmış oldu.


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