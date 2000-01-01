2020 NBA Draft'ı için muhtemel tarih, 18 Kasım

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre NBA, takımlara 18 Kasım'ın, 2020 Draft'ı için potansiyel tarih olarak kabul edildiğini bildirdi.



Lig başlangıçta, Finallerin 7. Maçı için mümkün olan en son tarihten sadece üç gün sonra, 15 Ekim'de Draft'ı düzenlemeyi planlıyordu.



The Athletic'ten Shams Charania'nın Salı günü bildirdiğine göre, NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (NBPA), Draft tarihlerini, serbest oyuncu döneminin başlangıcını ve 2020-21 sezonunun açılış gecesini ertelemeyi kabul etmişti.



Wojnarowski'ye göre bu durumun, bir numaralı seçimin sahibi olan Minnesota Timberwolves gibi bazı takımlara oyuncuları değerlendirmek için daha fazla zaman vermesinin yanı sıra, takımların lige ve NBPA'ye gelecek sezon için maaş sınırı rakamlarını belirleme şansı vermek istedikleri de bildirildi.



Basketbolla ilgili gelirdeki on yıllık hızlı büyümenin ardından, 2019-20 sezonu, özellikle KOVID-19 gibi ligin üst yapısı üzerinde büyük etkileri olması beklenen birçok krizin geniş kapsamlı etkisini ortaya koydu.



