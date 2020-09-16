Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

2020 NBA Draft'ı, 18 Kasım'da düzenlenecek

ESPN'den Adrian Wojnarowski, 2020 NBA Draft'ının 18 Kasım'da yapılacağının kesinleştiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski, 2020 NBA Draft'ının 18 Kasım'da yapılacağının kesinleştiğini duyurdu.

Lig başlangıçta Draft'ı, Finallerin 7. maçı için mümkün olan en son tarihten üç gün sonra, 15 Ekim'de düzenlemeyi amaçlıyordu.

Eylül ayı başlarında, NBA'in Kasım ayında bu etkinliği düzenlemeyi düşündüğü bildirilmişti.

NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (NBPA), daha önce, koronavirüs salgını sırasında gelen çaylak sınıfı üyelerinin maaş sınırı görüşmelerine ve değerlendirmelerine izin vermek için, serbest oyuncu döneminin başlangıcını ve Draft'ı ertelemeyi kabul etmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal