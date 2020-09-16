2020 NBA Draft'ı, 18 Kasım'da düzenlenecek

ESPN'den Adrian Wojnarowski, 2020 NBA Draft'ının 18 Kasım'da yapılacağının kesinleştiğini duyurdu.



Lig başlangıçta Draft'ı, Finallerin 7. maçı için mümkün olan en son tarihten üç gün sonra, 15 Ekim'de düzenlemeyi amaçlıyordu.



Eylül ayı başlarında, NBA'in Kasım ayında bu etkinliği düzenlemeyi düşündüğü bildirilmişti.



NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (NBPA), daha önce, koronavirüs salgını sırasında gelen çaylak sınıfı üyelerinin maaş sınırı görüşmelerine ve değerlendirmelerine izin vermek için, serbest oyuncu döneminin başlangıcını ve Draft'ı ertelemeyi kabul etmişti.



