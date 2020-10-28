2020 Mevlid Kandili gecesi hangi gün, Mevlid Kandili hangi gün 2020

İşte 2020 Mevlid Kandili ne zaman sorunun yanıt ve Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler

Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Mevlid kandili hakkında



İslam Alemi'nin heyecanla beklediğiyaklaşıyor. Peygamberimiz (S.A.V)'in doğum gecesi olan, Müslümanlar için dua, ibadet ve fazilet dolu bir gece anlamına da geliyor. Peki2020 yılındadenk geliyor.Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in doğumu ile ilgili kullanılan terimler ise şu şekilde; Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça) Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca) Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe) Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca) Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça) Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca) Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça) Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay) Bu terimlerin çoğu Arapça ve-le-de (V-L-D) kökünden gelmektedir. Anlamı "doğum vermek", "yapmak", veya "yaratmak".Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli bir takım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İl,hiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler h,linde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:1. Kur',n–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mek,nlarda Kur',n ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.2. Peygamber Efendimiz (sas)'e sal,t ü sel,mlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.4. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin pl,n ve programı çizilmeli.6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hatt, isim zikrederek dualar etmeli.11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahl,kı yerine getirilmeli.12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.13. O gece ile ilgili ,yetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; il,hî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.ya da Veladet Kandili, Mevlid , Mevlid en-Nebi, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abb,sîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii F,tımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.[1]Mevlid, "doğum zamanı" demektir. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine rastlaması nedeniyle), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir ,det olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.