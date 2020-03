2020 MEB LGS soru kitapçığı, LGS müfredatı, LGS Konuları

google tarafında aratılmaya başlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan Bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek.LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.LGS ile ilgili çeşitli detaylar sınava hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. LGS konuları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadarki konuların yer alacağı belirtildi. Öğrenciler ise İngilizce, Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Din Kültürü ve İnkilap derslerinin konularını araştırmaya başladı.LGS 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.FriendshipTeen LifeIn the KitchenOn The PhoneThe InternetMevsimler ve İklimDNA ve Genetik KodBasınçMadde ve EndüstriÇarpanlar ve KatlarÜslü İfadelerKareköklü İfadelerVeri AnaliziBasit Olayların Olma OlasılığıCebirsel İfadeler ve ÖzdeşliklerFiilimsilerSözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)Deneyimler ve AtasözleriCümlenin ÖğeleriSöz SanatlarıYazım KurallarıNoktalama İşaretleriCümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)Metin TürleriCümle TürleriKader ve Kaza İnancıİnsanın İradesi ve KaderKaderle İlgili KavramlarBir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamıİslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği ÖnemZekât ve Sadaka İbadetiZekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal FaydalarıBir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve AnlamıDin, Birey ve ToplumDinin Temel GayesiBir Kahraman DoğuyorMilli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan AdımlarMilli Bir Destan: Ya İstiklal Ya ÖlümSözel Bölüm: Toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.Türkçe: 20 T.C. İnkılap: 10 Din Kültürü: 10 İngilizce: 10Sayısal Bölüm: Toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Matematik: 20 Fen Bilimleri: 20