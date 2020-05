2020 Mayıs ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Koronavirüs pandemisi ve resmi tatiller nedeniyle öne çekile emekli maaş ödemesi başladı. Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.İşte o günler:- 9 olanlar her ayın 17'sinde,- 7 olanlara her ayın 18'inde,- 5 olanlara her ayın 19'unda,- 3 olanlara her ayın 20'sinde,- 1 olanlara her ayın 21'inde,- 8 olanlara her ayın 22'sinde,- 6 olanlara her ayın 23'ünde,- 4 olanlara her ayın 24'ünde,- 2 olanları her ayın 25'inde,- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.İşte ödeme günleri listesi:Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'indeTahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sındaTahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sindeTahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.