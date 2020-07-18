2020 Masterchef Somer ikizi, Somer'in ikizi yarışmacı izle

Masterchef yarışmasında eleme katılan yarışmacılar ilgiyle takip ediliyor. Ekranların en çok sevilen yemek yarışması olan MasterChef Türkiye yeni sezon başladı. MasterChef Türkiye 2020'nin elemelerine katılan Rezzan, şefleri etkilemek için yemeğine başladığı sırada bir yandan da hayat hikayesini anlattı. Somer Şef'in çok yorgun gözüküyorsun demesi üzerine Rezzan'ın anlattıkları herkesi duygulandırdı. Yaşadıklarıyla Mehmet Şef'i oldukça etkileyen Rezzan, şeflerin gözlerinin dolmasına neden oldu. TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Masterchef yarışmasında birbirinde ilginç ve yetenekli yarışmacılar bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından katılan renkli yarışmacıları, MasterChef 2020 izleyicilerinin merakla beklediği anlar olacak.MasterChef Türkiye jüri koltuğunda bu sene yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna oturuyor. Birbirinden değerli şefler, sezonun yarışmacılarını titizlikle seçtikten sonra onlara kendi deneyimlerini, tecrübelerini aktaracak. MasterChef 2020 izleyicileri, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan heyecan dolu yarışma programı ile ilgili MasterChef canlı izle, TV8 canlı izle' araştırması yapıyor.2020 Masterchef yarışmasında hayat hikayesi ile tüm izleyenleri etkileyen Rezzan Atan kimdir merak edeni oldukça arttı. Yarışmada gözyaşlarına boğulan Rezzan Atan duygu dolu konuşmasıyla dikkat çekiyor. Evli olan genç şef adayı Mersin'de çalışmakla birlikte aslen Şırnaklıdır. Doğu mutfağını çok iyi bilmektedir ve kendisine sonuna kadar güvenmektedir.2020 Masterchef Türkiye yarışmasında jüri Somer'e benzeyen kişi Mehmet Gökçeöz'dür. Somer Şef'e ikizi kadar benzeyen Mehmet Gökçeöz kimdir? Mehmet Gökçeöz nereli ve kaç yaşında?Masterchef jüri koltuğunda oturan ve renkli kişiliği, babacan tavırları ve yer yer sert kişiliği ile tanınan Mehmet Yalçınkaya, aslen Bolulu ve 45 yaşında.2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.'Fusion Mutfak' akımını Türkiye' de ilk uygulayan isim olan Mehmet Yalçınkaya, dünya çapında başarılarını kanıtlamış bir isim.1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır.Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur."Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunuyor.Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin izinden giden Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programının sunuculuğunu üstlendi. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.