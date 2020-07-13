2020 Masterchef ne zaman başlıyor? Masterchef yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF 2020 YENİ BÖLÜM TANITIM FRAGMAN

Masterchef yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yeniden başlıyor. Yarışmacıların son elemeden geeceği bölümlerin yayınlanması ile birlikte heyecan doruğa ulaşmış durumda. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Masterchef ne zaman başlıyor sorularının en çok muhatabı olanlar konumunda. Survivor yarışmasında ortaya çıkan yeni bölümleri izlemek için meraklıları TV karşısında çoktan yerini aldı.i2020 Masterchef programında yeni bölümlerin tanıtımları yayınlanmaya çoktan başladı.MasterChef Türkiye'de yeni sezon 17 Temmuz 2020 Cuma tarihinde TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Acun Ilıcalı'nın da aktardığı üzere bu yıl Masterchef Türkiye'ye dünya üzerinden 100 binin üzerinde başvuru aldıklarını ve seçim konusunda zorlandıklarını ifade ettiği yemek yarışmasında yarışmacıları yine zorlu bir sezon bekliyor.Masterchef yarışmasında şefler değişmedi. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'ndan oluşan jüri yeni sezonda da 2020 Masterchef programında jüri üyeliği görevlerini devam ettirecek.En çok merak edilen konulardan biri de Masterchef Türkiye'nin All Star yarışması olup olmayacağı konusuydu. Acun Medya yöneticilerinden İrem Kanan, katıldığı Survivor Panorama yayınında henüz böyle bir gündemlerinin olmadığını ancak bunun bir ihtimal dahilinde olduğunu ifade etmişti.