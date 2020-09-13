2020 Masterchef eleme adayları, bu hafta eleme adayı kimler?

Masterchef eleme adayları belli oldu ve eleme günü öncesinde heyecan doruğa çıktı. Kimin eleneceği bu akşam belli olacak ve eleme potasına gönderilen 6. isim belli oldu. 12 Eylül Cumartesi günü MasterChef 2020'nin yeni bölümü Silivri'de yapılan özel çekimi ile TV8 ekranlarına geldi. Bu akşam verilen dokunulmazlık mücadelesinin sonunda kazanan belli oldu ve böylece bireysel dokunulmazlığa gidecek takımın tekrar karşı karşıya gelmesi gerekti. Bu hafta Mavi takımın iki dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sebebi ile, bu akşamki dokunulmazlık oyunu büyük önem taşıyordu.Günün sonunda iki takım da istenilen yemekleri eksiksiz bir biçimde çıkardı ve konuklara servis etti. Ardından konukların oylaması tamamlandı ve günün kazananı şefler tarafından açıklandı. Tarhana çorbasında 6-3 Mavi takım kazandı.Bireysel dokunulmazlık mücadelesi veren yarışmacılar, günün sonunda eleme potasına iki isim daha ekledi ve böylece MasterChef'te bu haftanın eleme adayları belli oldu. Peki bu hafta kimler eleme adayı oldu? Bugün eleme adayları kim oldu? İşte, 12 Eylül MasterChef eleme adayları...Furkan, Duygu, Ebru, Ayyüce, Arem ve ErayMasterChef 2020'nin geçtiğimiz hafta cumartesi günü TV8 ekranlarına gelen bölümünde usta isimler yarışmacılar ile buluşmuş ve Boğaz'da gerçekleşen şölende unutulmaz anlar yaşanmıştı.Maserchef'de haftanın yarışmaya veda edecek yarışmacısı Pazar 13 Eylül Pazar günü saat 20:00'de yayınlanacak programda açıklanacak.Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılardan beş çeşit yemek çıkarmasını ve sunmalarını istemişti. İstiridye mantarı çorbası, Patates graten ve erik sos eşliğinde dano fileto ve ricotta peynirli ravioli, profiterol gibi birbirinden farklı lezzetler hazırlayan takımlar, en başarılı işi çıkarmak adına zamanla mücadele ederken günün sonunda kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olmuştu.MasterChef'te geçen hafta yapılan oylamalara göre: Köklü Sebzelelerde 4-0 Mavi takım kazandı. İstiridye Mantarı Çorbasında 2-2 berabere kalındı. Ravioli'de 4-0 Mavi takım kazandı. Fileto'da 4-0 Mavi takım kazandı. Profiterol'de 2-2 berabere kalındı.MasterChef Türkiye'de Samsunspor formaları duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmacılardan Barbaros Yoloğlu, "Armasında Şanlı Atatürk'ü taşıyan bu şerefli formayı size hediye etmekten mutluyum" diyerek yarışmanın şefleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na Samsunspor'un yeni sezon formalarını hediye etti.Şef Mehmet Yalçınkaya, bunun üzerine Samsunspor'un tüm Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasını hatırlattı ve kulübün renklerine siyah eklenmesinin hikayesini anlattı.O günleri anlatan Mehmet Yalçınkaya ve yarışmacılar, duygu dolu anlar yaşadı.Barboros Yoloğlu, ''Yüksel başkana Samsunspor 'a katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ertuğrul hocam ve Samsunspor' a Süper Lig yolunda başarılar diler ve Formalar için 1965 SAMSUNSPOR DERNEĞİ yönetimine çok teşekkür ederim.'' notuyla Twitter'dan teşekkürlerini iletti.