2020 Masterchef 19 Ekim kim elendi, Masterchef Didem elendi mi?

19 EKİM 2020 MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MASTERCHEF DÜN KİM ELENDİ, MASTERCHEF DÜN NE OLDU?

MASTERCHEF DİDEM BURNU ESTETİK Mİ?

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Masterchef Türkiye yarışmasında 19 Ekim Pazar kim elendi, Masterchef elenen yarışmacı kim sorusunun cevabı belli oldu. Ekrana gelen yeni bölümde eleme potasına kalan son isimler olan Tanya, Özgül ve Didem arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı ve sonrasında yapılan eleme oyunnun ardından elenen yarışmacı ortaya çıktı. Masterchefte dün kim elendi, Masterchef elenen yarışmacı kim? Masterchef Didem, Masterchef Tanya, Masterchef Özgül arasından kim yarışmaya veda etti detayları için haberimizi okuyabilirsiniz.Pazar akşamı ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde Tanya ve Didem karşı karşıya geldi. MasterChef'e veda eden isim şeflerin verdiği oylama sonrası Didem oldu. Eleme potasından sıyrılan Tanya ise yarışmada kaldığı için sevinç, takım arkadaşının elenmesinden dolayı da üzüntü yaşadı.Eleme heyecanının yaşandığı turda, kırmızı ve mavi takımda eleme adayı olan Didem, Özgül, Emir, Uğur, Esra, Tanya ilk turda ana ürünü tavuk ciğeri olan yemek yapmak için mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef sürenin ardından yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve en başarılı yemek Emir'in seçildi. Emir'in ardından MasterChef'te potadan sıyrılan diğer isimler Esra ve Uğur oldu.Masterchef yarışmasında haftanın elenen yarışmacısı olan Didem Devay'ın burnunun estetik olup olmadığı çok tartışıldı. Masterchef Didem burnu estetik mi diyerek arama yapan çok vatandaş oldu. Bu konuyla ilgili Masterchef Didem Devay'ın henüz bir açıklaması olmadı.Didem Devay, 7 Haziran 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Kosova kökenli olan MasterChef Didem, Oğuzcan Polat Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. Sonrasında İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuştur.Fakat yapılan eleme gecesinde rakiplerine göre daha zayıf tabak çıkardığı için MasterChef'ten elendi. Bu sebeple MasterChef izleyicileri tarafından Didem Devay'ın hayat hikayesi, Instagram hesabı sorgulanıyor.Didem Devay, MasterChef üçlü düello turunda Hazal Taşbek ve Mert Aslan ile karşılaştı. Fransız mutfağının meşhur tatlılarından Tarte Tatin yapılması istendi. Verilen 40 dakika süre sonunda şeflerin tadımı sonrasında kazanan yarışmacı oybirlirliği ile açıklandı. Didem Devay, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunarak MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmayı başardı.MasterChef Türkiye'de her hafta üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve sonrasında altı eleme adayı ortaya çıkıyor. Bu hafta ilk dokunulmazlık oyununda galip gelen Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımdan ilk eleme adayları Didem ve Özgül oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ise Mavi takım oldu. Ve haftanın üçüncü eleme adayı Emir olurken dördüncü eleme adayı ise oylamada adı en çok yazılan Uğur oldu. Son dokunulmazlık oyununu kazanan yine Kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda beşinci eleme adayı Esra olurken son eleme adayı da Tanya oldu.