2020 Lisans KPSS ne zaman, alan alan KPSS günleri

KPSS ertelendi mi, hangi tarihe ertelendi, KPSS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından corona virüsü önlemleri kapsamında bazı sınavların ertelendiği açıklandı. Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü KPSS de ertelendi ve yeni tarihler ÖSYM tarafından duyuruldu. KPSS Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek, Genel Gültür ve Eğtim Bilimleri oturumları ise 6 Eylül'de yapılacak.

07 Nisan 2020 07:45
2020 Lisans KPSS ne zaman, alan alan KPSS günleri
ÖSYM, içerisinde KPSS'nin de yer aldığı bazı sınavların tarihini yeniden düzenledi. İşte KPSS tarihleri…
Corona virüsü tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından geçtiğimiz hafta 9 sınavın tarihinin ertelendiği duyurulmuştu. Bugün YKS sınavının ertelendiği YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanırken KPSS sınavına girmeyi düşünen adaylar KPSS sınavı ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Memur ve Öğretmen olarak devlet kadrolarına atanmak isteyen öğrenciler Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru ve sınav tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. Peki KPSS sınavları ertelendi mi?

2020 KPSS NE ZAMAN, BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERDE ALINACAK?

KPSS önlisans sınavı 18 Ekim 2020'de yapılacak başvurular 12-25 Ağustos tarihlerinde alınacak.

KPSS ortaöğretim sınavı 8 Kasım 2020'de yapılacak. Başvurular 21 Ağustos'ta başlayıp 7 Eylül'de son bulacak.

KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek ve Eğitim bilmleri sınavı 19 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 1. gün 25 Temmuz 2020, KPSS Alan Bilgisi 2. gün 26 Temmuz ve KPSS Öğretmenli Alan Bilgisi (ÖABT) 9 Ağustos 2020'de yapılacak. Bu sınavların başvuruları ise 5-25 Mayıs tarihlerinde alınacak.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavları 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020-KPSS Ön Lisans sınavı da 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 14 Haziran'a yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 26 Aralık'a gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020-YDS/1 27 Eylül'e ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 20 Haziran'da yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 21 Haziran'da olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 EKPSS 11 Ekim'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 7 Ekim'de yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 6 Aralık'a alındı.


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