2020 LGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı MEB açıklama



Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



"2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız."



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtti



Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ



Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ "2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız."Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi

Ziya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtti

sorusunun yanıtı öğrencileri merakta bıraktı. 2020LGS sınavının soruları ve cevaplarını gözden geçirmek isteyen öğrenciler, daha sonra LGS puanı hesaplayarak sonuçlar açıklanmadan önce bireysel olarak puanını bulmaya çalışıyor. LGS puanı hesaplarken nasıl bir yöntem izleniyor? Peki LGS sınav sonucu hesaplanırken hangi durumlar göz önüne alınıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını LGS sınavına giren öğrenciler için hazırladık.Tüm öğrencilerin sınav sonuçları belli olmadan yüzdelik dilim hesaplamak ancak tahmin üzerinedir. Zira, yüzdelik dilim tüm öğrencilerin başarı durumlarına göre belli olur. Örnek vermek gerekirse, sınava giren öğrenci sayısı 100 bin kişiyse ve siz 10 bininci olduysanız, yüzde 10'luk yüzdelik dilime girmiş olursunuz. Ancak, tüm öğrencilerin sınav sonuçları belli olmadan 'kesin' yüzdelik dilim hesabı yapmak yanlıştır. Esas olarak, yerleştirme yapılırken doğru yanlış sayısı değil başarı sıralaması yani yüzdelik dilim geçerlidir.Geçmiş yıllara bakarak yüzdelik dilim ile ilgili yanlış sayısına göre şu öngörüde bulunabiliriz.0 Yanlış: Binde 11 Yanlış: Binde 92 Yanlış: Binde 343 Yanlış: Binde 644 Yanlış: Yüzde 1.035 Yanlış: Yüzde 1.456 Yanlış: Yüzde 1.947 Yanlış: Yüzde 2.458 Yanlış: Yüzde 3.019 Yanlış: Yüzde 3.6110 Yanlış: Yüzde 4.2511 Yanlış: Yüzde 4.9212 Yanlış: Yüzde 5.6113 Yanlış: Yüzde 6.3614 Yanlış: Yüzde 7.1215 Yanlış: Yüzde 7.916 Yanlış: Yüzde 8.7317 Yanlış: Yüzde 9.5918 Yanlış: Yüzde 10.4819 Yanlış: Yüzde 11.4420 Yanlış: Yüzde 12.43Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs'de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Bir başka deyişle üç yanlış bir doğruyu götürecek.LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak. İşte, derslere göre soru kat sayıları...Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 20 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Merkezi Sınav sonuçları, Ziya Selçuk'un açıklamasına göre 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.Bazı okul türleri için sınava girerek puan edinmek şart olacak. Yönergeye göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak.2020 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı'na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.Bazı okul türleri için sınava girerek puan edinmek şart olacak. Yönergeye göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapılacak. Ağırlık standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayılarına bakacak olursak Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Yabancı Dil 1'dir.Liseye Giriş Sınavı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında Liseye Giriş Sınavı'na dair önemli bir açıklama yaptı. Yusuf Tekin, "Öğrencilerin evlerine yakın 9 lise sunulacak. Anadolu liselerimiz, mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz, Anadolu imam hatip liselerimiz var. Öğrenci bunlar arasından 5 tercih yapacak" dedi.