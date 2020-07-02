2020 LGS sonuçları, LGS açıklama tarihi, LGS sınav sonuç

LGS'ye giren öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdürüyor. Sınavda başarılı olmayı bekleyen öğrenciler kadar düşük puan alacağını planlayan öğrenciler de hangi liselere gidecekleri konusunda sınav sonuçlarını bekliyor. LGS üzerinden sınav sonucu takibi yapmanın zorluklarını bilen öğrenciler şimdilerde sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 takviminde LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih yazıyor. Buna bağlı olarak LGS'nin açıklanacağı tarih ortaya çıkmış durumda.Bu bilginin kaynağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 takvimi olarak görülüyor.Öğrencinin net sayısı o teste ait belirlenen puan katsayısının çarpılmasıyla elde edilir. Lgs'de Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur.Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek. Sınavda, her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. Bir başka deyişle üç yanlış bir doğruyu götürecek.LGS puanları öğrencinin net sayısı ile o derse ait kat sayının çarpılması ile elde edilecek. LGS sınavında Türkçeden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük'den 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10, Yabancı Dil dersinden de 10, Matematik dersinden ve Fen Bilimleri dersinden 20, olmak üzere toplam 90 soru sorulur. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulaması olacak ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak. İşte, derslere göre soru kat sayıları...Türkçe: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1Yabancı Dil: Soru sayısı: 10, Kat sayı: 1Matematik: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4Fen Bilimleri: Soru sayısı: 20, Kat sayı: 4Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdiZiya Selçuk, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:"2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız."Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınav kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtti